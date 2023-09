A szó valódi és átvitt értelmében is magas hőfokon kezdődtek el a 20. Tata és Térsége Civil Napok eseményei, hiszen szombaton délelőtt a Celsiusfokok is egyre magasabbra kúsztak. Nagy szükség volt az Angolkert árnyékot adó lombkoronáira. A „Fesztivál civil hőfokon” elnevezésű rendezvényen a szabadtéri színpadon 22 produkciót láthattak az érdeklődők. A civil csoportok egymást váltva mutatkoztak be, ismertették tevékenységüket, sokszor fergetegesre sikerült produkciókat láthatott tőlük a közönség. A kiskastély előtti területen pedig 19 civil szervezet „sátras” standokon mutatta be tevékenységét, közelebb hozva ezzel egymáshoz az érdeklődőket a civil szervezetekkel, egyesületekkel. A megnyitón Cserteg István, az önkormányzat ifjúsági referense, a rendezvény műsorközlője mutatta be a vendégeket, köztük Bencsik János országgyű- lési képviselőt, Michl Józsefet, Tata polgármesterét, valamint Domonkos Ágnest, a TCT elnökét és Izing Lászlót, a TCT alelnökét. A köszöntők után Domonkos Ágnes nyitotta meg hivatalosan is a 20. Tata és Térsége Civil Napokat.

A megnyitóbeszédek után a nagyszínpadon elsőként a Villám Sortegyesület tagjai mutatkoztak be, hogy aztán továbbadják a többi civil csoportnak, többek közt a Kenderke Református AMI-nek, modern táncosoknak, ifjúsági zenekaroknak. Harcművészeti bemutatókat is láthatott a publikum. A színpadi produkciókat késő délután a Seamróg Tatai Ír Zenekar zárta nagy sikerrel.

Érdemes lesz követni a Tata és Térsége Civil Társulás (TCT) honlapját szeptember 30-ig, hiszen mintegy húsz program közül választhatnak az érdeklődők, kiállítások, előadások, koncertek váltják egymást leginkább Tatán. De programok Ágoston-ligetben is lesznek, ahol madárgyűrűzésen vehetnek részt az érdeklődők, Naszályon pedig a Naszályi Napok kezdődnek szeptember 17-én.

Izelítőül néhány program, a teljesség igénye nélkül: Tata, szeptember 14.: búcsúi szentmise, Szent Kereszt-plébánia- templom; szeptember 16.: anyatejes világnap: Bacsó B. út 66.; szeptember 16.: dr. Körmendi Géza emléktáblájának avatása, Csokonai út 4. Baj, szeptember 16.: szüreti felvonulás. Ágoston-liget, szeptember 25.: az ökofalu bemutatása. Tata, szeptember 29., Építők parkja: ÁHI Jóga – bemutató. A rendezvények ingyenesek.

A TCT egyik alapítója, Izing László a 20. jubileumi Tata és Térsége Civil Napok kapcsán elmondta, a mintát Tata németországi testvérvárosából, Gerlingenből hozták. Ott láttak civil kitelepüléseket, így ők is megszervezték Tatán, a Vaszary János-iskola udvarán, igaz, akkor még csak egynapos volt a rendezvény. „Évek múltával térben és időben is bővült, jelenleg három hétig tart a rendezvénysorozat. Van mire emlékeznünk a húsz év kapcsán, például a kezdetekre, ez örömmel tölt el bennünket is. Jelenti ez a civilséget, az összetartást, a közös programokat, a harcot a közös érdekekért.”

Domonkos Ágnes elmondta, eleinte azt gondolta, nem lesz ebből semmi. Minden civil szervezetnek van ugyanis egy belső összetartó ereje, identitása, de jó együtt dolgozni és együtt örülni a sikernek. Mindig kellenek új célok, azok visznek tovább.