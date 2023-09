Rengeteg diákunk van benne ezeknek az intézményeknek a vérkeringésében. Mivel a járvány óta leapadt a színházba járó fiatalok létszáma, ezért minden módon próbáljuk ezt a problémát orvosolni. Például személyes érzékenyítésekkel, mint amilyen a rendkívüli irodalomóra is - fejtette ki a pedagógus.

- Évek óta zajlik a sulitúra a Baksa-gimiben, most Móczar Bence fiatal tehetség érkezett hozzánk, hogy találkozzon két osztályunkkal a tizedik évfolyamból - tette hozzá Kovács Kálmán.

-A színház repertoárjának összeállításakor is figyel arra, hogy minden generációt megszólítson - emelte ki Móczár Bence, majd végigpörgetve az idei évad csemegéit, több előadást is ajánlott a fiataloknak. Az előadás végén pedig egy nyereményjátékot is hozott, amellyel két belépőt nyerhetnek majd a résztvevők a következő premierre, az Ármány és szerelemre.

-Haladunk a célunk felé, hogy elérjük a fiatal generációt. A tanárok, pedagógusok közül egyre többen keresnek meg minket a sulitúrákkal kapcsolatban és mi mindig örömmel jövünk. Idén már sikerült olyan iskolákat is megszólítanunk, akiket tavaly nem. Reméljük, hogy minél több diákot láthatunk hamarosan az nézőtéren is - fejtette ki a győri színész.

-Két fajta órát tartunk: Nagyobb létszám előtt lazább, oldottabb prezentációt adunk elő az évad kapcsán. Kisebb csoportokban, egy-egy osztályban interaktívabb és személyesebb kapcsolatot alakítunk ki a diákokkal. Szeretnénk, ha nem azt hinnék a tanulók, hogy egy zárt múzeum vagyunk, hanem egy nyitott játszóhely, amelyben pezseg az élet - hangsúlyozta Móczár Bence, akinek azért néha már fejtörést és utánajárást okoz, hogy képben legyen a fiatalabb generáció által fogyasztott tartalmakkal.

A három nagy sikerű, rendhagyó irodalomóra után nincs megállás. Szerdán a Lukács-iskolában folytatják a sulitúrát, ahol már kisebb közösségben, játékos formában hozzák közelebb a diákokhoz a színházat. Pénteken pedig hölgykoszorú várja Móczár Bencét a Kossuth Lajos középiskolában.