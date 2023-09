Kora reggel már nagy az élet a polgármesteri hivatalban. Ilyenkor érdemes érkezni, mert aztán napközben már nehezen elérhető Szabó Norbert polgármester, a faluban jön-megy.

- Amikor polgármesterré választottak fontosnak tartottam a települést átszelő 82-es számú főút biztonságossá tételét, akkor egy gyalogátkelő vezetett át a települést kettészelő forgalmas 82-es úton, mára négy és most épül az orvosi rendelőnél az ötödik, hogy a Tó utcán a templomba igyekvők is biztonsággal átkelhessenek - említi meg a polgármester, mintegy jellemezve Écs növekedését. A népesség dinamikusan nő, néhány éve lépte át a kétezret, most 2250 körül van. Megépült a CBA, amely egy városias kényelmet biztosít az itt élők számára. Egyre-másra épülnek a házak, aki Győrből érkezik a 82-es főúton, az már tapasztalhatta, hogy az új lakópark beépülésével nemrégiben kb. 70 méterrel előrébb kellett hozni a település kezdetét jelentő jelzőtáblát. Négycsoportos óvodájuk tele, akárcsak a két éve épült háromcsoportos bölcsőde. Az Ipari Parkba is megérkezett az első fecske, mely reményeik szerint további betelepülő vállalkozásokat vonzanak magukkal.

Lesz végre rendezvénytér

A fejlesztési tervekről szólva Szabó Norbert elmondja, hogy a jövő nyárra el kell készülni annak a közel 4000 négyzetméteren elterülő térköves rendezvénytérnek, illetve a hozzá kapcsolódó füves és növényekkel betelepített területnek, játszótérrel, pihenőhelyekkel kutyafuttatóval, ami nagyon hiányzik jelenleg a faluból, most nincs egy központi, pihenő része Écsnek. A tér a Coop-bolt mögött lesz, a pumpapálya mellett, amelyet már nagyon sokan használnak. A földes-murvás Pándzsa utcát aszfaltozzák, a csapadékvizet elvezetik. A falusi temető kerítését a napokban állították fel. A távolabbi tervek közt szerepel – a gyermeklétszám növekedése miatt - egy új, legalább 5 csoportos óvoda megépülte, teszi hozzá.

Nagylétszámú polgárőrség

Következő beszélgetőtársunk Sári Jennifer, az écsi polgárőrség egyik vezetője, a pannonhalmi járás ifjúsági referense. A helyi polgárőrség ugyanis a környéken az egyik legnagyobb, legaktívabb, kerékpáros, kutyás, lovas tagozatuk egyaránt van. Kisétálunk Écs egyik legforgalmasabb helyére, az iskola-óvoda-művelődési ház háromszögéhez. Hagyomány: az iskolakezdés úgy segítik, hogy szeptember végéig tagjaik minden reggel segítik a gyermekek átkelését az úton. - Hatvannégy tagunk van, ennek nagyjából a fele vesz részt rendszeresen a programjainkon. Sok a nyugdíjas, ezért igyekszünk bevonni a fiatalokat. Ott vannak minden rendezvényen, járőröznek minden nap. Egyéni akcióik is vannak, mint az újszülöttek fáinak ültetése, vagy a napokban átadott mezítlábas ösvény, amelyen végigmenve a talpunkat masszíroztathatjuk a séta közben - sorolja fel közben gyorsan Sári Jennifer.

A gyári varrónő gyönyörű kreációi

A művelődési ház mellett található, így csak át kell sétálnunk az inkubátorházhoz, mely két vállalkozó saját lábra állását szolgálja. Éppen új lakókat keres, ugyanis a biosminkes és az esküvőiruha-készítő szerződése is lejár az év végén. Az utóbbi, Rumpler Hajnalka hosszú utat járt be: Móron varrt egy gyárban autóüléshuzatokat, majd négy éve vágott bele vállalkozásába minden háttér nélkül. Azóta száznál több gyönyörűbbnél-gyönyörűbb egyedi menyasszonyi ruhát készített, volt már megrendelése Németországból vagy Indiából is. Az idei megyei Príma-díjátadó gálára Pálfalvi-Pottyondi Nóra műsorvezető ruháját is ő tervezte. Ezzel együtt azt is megemlíti, idén nagyon lecsökkent az esküvők száma, nem tudni, hogy mit hoz a jövő. - Az ország legszebb esküvői ruháját keresik egy október végi budapesti versenyen, jelenleg arra készülök - számol be róla Rumpler Hajnalka, az RH Fashion létrehozója. Nem könnyű kenyérkereset ez: egy egyedi ruha megalkotása akár ötven munkaórát is felemészt.