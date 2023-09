Szabó Miklós arról beszélt, hogy került a jelen helyzetbe a kórház, de szólt az oktatásról is. Mint hangsúlyozta, most 100-110 ezer ember egészsége, akár élete múlik a Karolina Kórház létén, mely az állami fenntartásba kerülése idején nyolc aktív osztállyal rendelkezett. A korszerűen felújított intézmény azonban lejtmenetbe került. Vezetőváltás is történt, egyre több orvos, szakdolgozó hagyta el az intézményt, amire oda kellett volna figyelni.

A mintegy ötszáz demonstráló a Városházától a kórházhoz vonult, ahol dr. Szijjártó László – aki eleinte bekötött szájjal állt ki a hallgatóság elé, ezzel kifejezve, hogy nem beszélhetnek az egészségügyben dolgozók – kifejtette, mire lenne szükség a valódi változáshoz. A Karolina osztályvezető orvosa a hosszú távú terveket hiányolja, és kitért arra is, hogy kevés az orvos, kevés az ápoló. Ugyanakkor azt is kérte a résztvevőktől, hogy álljanak ki az intézményért, fogjanak érte össze.

A Himnusz eléneklésével zárult az esemény.