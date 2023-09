Iváncsics János mosonmagyar­óvári alpolgármester beszámolt a város idei költségvetésének pozitív alakulásáról, többek között arról, hogy az adóbevételek a 2019-es szinthez hasonlóan alakultak, ami több területre is kihat, így érinti a civil támogatásokat is. Eseti támogatási alapot nyitottak meg 50 millió forintos kerettel, amire még lehet pályázni. Több év után jövőre tervezik, hogy a pályázati alapokon is lehetne indulni, várhatóan nagyobb keretösszeggel, de az is elhangzott, hogy a nevelési és oktatási intézmények és a civil szervezetek külön összegekre pályázhatnának. Szó esett még a Karolina Kórházról, az országos pályázati lehetőségekről, az október 7-ei Mosonmagyar­óvári Civil Napról is.