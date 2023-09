A kulturális örökség mellett a természeti környezet, az agrár- és élelmiszer-gazdaság, a sport, az ipari és műszaki megoldások szakterületén is vettek már fel kincseket a Mosonmagyaróvári Települési Értéktárba. A Mosonmagyaróvári Települési Értéktár Bizottság elnökével, dr. Iváncsics Jánossal beszélgettünk a Lajta-parti város büszkeségeiről, illetve arról, hogy miként bővült a lista újabb elemekkel.

- 2014 óta évről évre több érték is bekerült a települési értéktárba. Amint javaslat érkezik, összeül a bizottság, melynek tagjai a társadalmi kapcsolatok bizottságból kerülnek ki. Időről időre beszámolunk a képviselő-testület előtt is a munkáról. Köszönettel fogadjuk a javaslatokat, melyeket az önkormányzathoz, a jegyzőhöz lehet benyújtani – hívta fel a figyelmet a Mosonmagyaróvári Települési Értéktár Bizottság elnöke.

Mint megtudtuk, a legtöbb érték a kulturális örökség kategóriá­ból kerül ki. Így a mosonmagyaróvári értékek között találjuk a magyaróvári és a mosoni plébániatemplomot, az óvári várat, a Szent Kereszt-(olasz) kápolnát, a Háromtölgy-kápolnát vagy a lucsonyi Szent Anna-kápolnát, a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontot, mely egykor gabonamagtárként funkcionált. Ahogy a Cselley-ház is települési érték 2015 óta, de a benne található gyűjtemény is 2017-től.

Gyurkovich-gyűjtemény: a több évtizedes gyűjtőmunka eredményeként összeállt és Mosonmagyaróvár városára hagyományozott kollekció az utóbbi két évszázad magyar festészetéből nyújt páratlan válogatást.

A dr. Gyurkovich Tibor (1898–1981) főorvos több évtizedes gyűjtőmunkájának eredményeként összeállt, Mosonmagyaróvár városára hagyományozott s 1989 óta a Cselley-házban kiállított kollekció az utóbbi két évszázad magyar festészetéből nyújt páratlan válogatást. A 178 alkotás mind számában, mind minőségében a legjelentősebb vidéki gyűjtemény e korszakból.

A legelsőként felvett érték viszont éppen egy élelmiszer: az óvári sajt. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő óvári sajtgyártás története szorosan összefonódik az 1903-ban alapított Magyar Királyi Tejgazdasági Állomás, valamint a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet történetével.

Dr. Iváncsics János

De a települési értékek sorában találjuk a mosonmagyaróvári fémszerelvény-, a mezőgazdaságigép- és timföldgyártást is, melyek szintén évtizedek óta vitték és viszik a város hírét.

A mosonmagyaróváriak büszkék termálvizükre is, továbbá a palackozott Szigetközi Friss Víz is a kincsek sorában található. A több évtizedes múltra visszatekintő tánccsoportok mellett legutóbb a horvát és német nemzetiségi hagyományokat is felvették az értéktárba.

Dr. Iváncsics János, aki a város alpolgármestere is, a mosonmagyaróvári Nyugdíjas Egyetem keretében is tartott már előadást a városi értékekről.

- Tervezünk a Hansági Múzeummal közösen egy időszaki tárlatot, melyen bemutatnánk Mosonmagyaróvár értéktárban lévő kincseit – tette hozzá még az elnök.