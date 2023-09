- Az űrkutatás fontos szegmense a tudományos életnek és arra épülve a világgazdaságnak. Azok a vizsgálatok, amik a most átadott épületben lehetővé válnak világviszonylatban is ritkaságnak számítanak. Ilyen méretben, ilyen komplex kompenzálási rendszerrel sehol nem hoztak még létre mérőpontot. Olyan lehetőségeket nyit meg a laboratórium, amiből nemcsak a tudományos élet, hanem a gazdaság is profitálhat - mondta dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos az ünnepélyes avatáson. Egyben köszönetet mondott a beruházás megvalósításáért a Westergom Viktor által vezetett elkötelezett, hivatását magas szinten művelő tudós társaságnak és a közreműködőknek.

A beruházás több mint 400 millió forint értékű pályázati támogatással a Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont konzorciumában valósult meg.

S, hogy miért van nagy jelentősége az elkészült új laboratóriumnak?

- A Föld saját mágneses tere mindenütt jelen van a Föld felszínén. Ez a mágneses tér egyfelől nagyon hasznos, hiszen lehetővé teszi az iránytűvel történő navigációt, illetve mágneses pajzsot alkotva megvédi a Földet az űrből érkező sugárzások töltött részecskék alkotta komponensétől. Másfelől viszont ugyanez a mágneses tér nagyon megnehezíti, hogy a Föld felszínén nagy pontosságú, finom mágneses méréseket végezzenek, illetve, hogy a mágneses tér hatásától megtisztítsanak bizonyos, a mágnességre érzékeny folyamatokat - magyarázta az intézetigazgató.

A laboratórium elhelyezkedése biztosítja a lehetséges maximális elektromágneses zavarmentességet, hiszen a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium a Fertő-Hanság Nemzeti Park ölelésében, vastag üledékes kőzetrétegek tetején, geofizikailag nagyon csendes környezetben fekszik. A földi mágneses tér lehető legjobb kiszűrését egy aktív kompenzáló és egy passzív árnyékoló rendszer együttműködése biztosítja.

Az aktív kompenzálást a laboratóriumot befogadó csarnok falain elhelyezett, 9 méter oldalhosszúságú tekercsekből álló 3 dimenziós tekercsrendszer és annak meghajtó elektronikája végzi, a kompenzáló teret a földi mágneses tér fluktuációinak megfelelően, másodperces felbontásban, folyamatosan változtatják. A rendszer áramellátását, a környezettudatosság jegyében, napelemekkel oldották meg. A passzív árnyékolást biztosító 3x3 méter alapterületű árnyékoló kamra a tekercsrendszer fókuszpontjában helyezkedik el. A kamra falait több rétegben speciális ötvözetből készült árnyékoló lemezek borítják, amelyek különleges mágneses tulajdonságuk révén "magukba szívják" a maradék tér mágneses erővonalait, így a kamra belsejében már csak a bolygóközi térnek megfelelő, rendkívül alacsony mágneses mező mérhető. A nagy frekvenciás elektromágneses zavarokat egy további vastag, jól vezető fémréteg árnyékolja.