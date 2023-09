A volksgruppen írása szerint Magyarország még nem fogadta el az időközi finanszírozásra vonatkozó ajánlatot. Ráadásul a szomszédos ország előbb további tanulmányokat akar végezni, míg Burgenland gyors intézkedésekre törekszik. „Mi lennénk a startvonalban“ – mondta Sailer. A cél szerinte az, hogy először a természetvédelmi hatástanulmányt végezzék el, függetlenül attól, hogy végül honnan származik a víz. Ezt azonban még tisztázni kellene a természetvédelmi hatósággal. Akkor még mindig várat magára egy környezeti hatásvizsgálat.

Christian Sailer szerint Alsó-Ausztriának is hasznára válna egy Ausztrián belüli megoldás, például a mezőgazdaság új perspektíváinak megteremtésével. A tervek szerint másodpercenként átlagosan egy köbméter vizet vezetnének a tóba, ami évente mintegy 33 millió köbméter víznek felelne meg, és tíz-tizenkét centiméterrel több vízszintet hozna a tóba.

Eddig jó az év a tó számára

A Fertő tó jelenlegi állapota kielégítő. A vízszint jelenleg 115,08 méterrel az Adriai-tenger felett van, 15 centiméterrel magasabban, mint tavaly. „Elvileg minden lehetséges“ – mondta Patrik Hierner, az Észak-Burgenlandi Turisztikai Egyesület ügyvezető igazgatója. Úgy tapasztalta, csak a nagy merülésű hajóknak volt néha gondjuk. Eddig ez egy jó év volt a tó számára.

Didi Tunkel, a Burgenlandi Tourismus ügyvezető igazgatója is hangsúlyozta, hogy a Fertő tónak van elég vize, de a képek és a „horrorisztikus forgatókönyvek“ elbizonytalanították az embereket, emiatt voltak lemondások is. Sok turista számára azonban a tó mindenekelőtt tájképi elemként fontos, például a kerékpározás vagy a kulináris élvezetek miatt. A vitorlázás is lehetséges.