A nyárnak vége, a dalnak nem 1 órája

A tehetséges fiatal győri énekes rock and rollal és delfinkék Opeljével zárta a nyarat - videó, fotók

Domján Ákost a TikTokról, a rock and roll koncertekről, de akár a Kisalföldből is ismerhetik olvasóink. A most 24 éves győri srác tinikora óta a veterán autók szerelmese, már akkor Trabantot kért születésnapjára, amikor jogosítványa sem volt. A keletnémet kis csodát nemcsak saját maga újította fel, de be is zsebelte vele több veterántalálkozón a legeredetibb Trabant díját.

Domján Ákos zongorával a színpadon.

Ákos egy 1957-es Opel Olympia Rekordot is magáénak tudhat. A győriek szívesen szelfiznek a delfinkék meseautóval, ahol csak feltűnik. A város határát legutóbb két hete hagyta el a kocsi, Mosonmagyaróváron láthatták az oldtimerek rajongói párban egy felújítás előtt álló Olympia roncsával. A delfinkék Opel Olympia. Ákos legalább annyira a zene, mint az autók szerelmese. A színpadon zárta a nyarat is, szeptember 1-jén meghívást kapott a bősiek nagyszabású, háromnapos nyárzáró bulijára. A BB13 After Partyn Valmar, T. Danny, Bruno x Spacc, Pápai Joci és mások mellett Ákos lépett fel Hungária-slágerekkel és saját szerzeményekkel.

Az elmúlt hétvégén Budapesten zenélt, az Erzsébet ligetben a Flying Times fergeteges nyárzáró utcabálján, a meglepetésvendég hamisítatlan rock and roll dalokkal aratott sikert. A nyárnak vége, a dalnak nem, Ákos legközelebb októberben 13-án lép fel Győrben.



