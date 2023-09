Rendhagyó ünnepséggel kezdődött az új tanév a Veres Péter-középiskolában szeptember 4-én, hiszen az idén nyártól az intézmény fenntartója a Széchenyi István Egyetem. Ebből az alkalomból dr. Tóth Tamás, az egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánja köszöntötte a diákokat és a pedagógusokat. Emlékeztetett arra, hogy mindkét intézmény nagy hagyományokkal rendelkezik. A Széchenyi István Egyetemhez tartozó legrégebbi karok jogelődjeit a 18. század végén és a 19. század elején alapították: az agrártudományi képzés Mosonmagyaróváron 205 évvel ezelőtt, 1818-ban indult meg. A Veres Péter-iskola jogelődje a Győri Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás volt, ahol a tanítás 86 évvel ezelőtt kezdődött meg.

Széles Sándor főispán, dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese és dr. Tóth Tamás dékán az ünnepség résztvevői közt. Fotó: Dudás Máté - SZE

„A Széchenyi István Egyetemhez tartozó karok, illetve a mostani tanévtől kezdve a Veres Péter-iskola számára is a fő fókuszterületek az IoT-szektor, a telekommunikáció, az élelmiszer-technológia, a mezőgazdaság és természetesen a fenntarthatóság. A Veres Péter Szakképző Iskola tanulóinak ezek a területek még könnyebben hozzáférhetővé válnak, és arra kell törekednünk, hogy az itt végzett diákok a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció és az automatizáció területén megfelelő ismeretanyaggal és tudással lépjenek ki az iskolapadokból. A mosonmagyaróvári karon rendelkezésre álló Smart Farm Tangazdaságunk is ezt a célt szolgálja, továbbá azok a külsős gyakorlati helyek és a mintagazdasági hálózat, ahol a diákok és az egyetemi hallgatók nemcsak tantermi körülmények között, hanem a gyakorlatban is megismerhetik és kipróbálhatják a legkorszerűbb technológiai újdonságokat és eszközöket” – fogalmazott a dékán, aki egykor maga is a Veres-iskola diákja volt.

Csiszár Rudolf, a Széchenyi István Egyetem Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója szerint az egyetemmel való szoros kapcsolat új perspektívákat nyit meg az iskola és annak diákjai előtt. Fotó: Dudás Máté - SZE

Dr. Tóth Tamás köszönetet mondott dr. Nagy István agrárminiszternek, hogy támogatta az egyetem fenntartóvá válását, valamint Széles Sándor Győr-Moson-Sopron vármegyei főispánnak és a kormányhivatal munkatársainak, akik segítették a folyamatot.

Csiszár Rudolf iskolaigazgató elmondta, az iskola jelentős állomáshoz érkezett azzal, hogy a Széchenyi-egyetem fenntartásába került. Az erre emlékeztető szalagot a tanévnyitó ünnepi pillanataként tűzték fel az intézmény zászlajára. „Ez egy olyan partnerség, amely lehetőséget teremt arra, hogy iskolánk még erősebb alapokra helyezze a tanulás és a nevelés terén elért eredményeit. A Széchenyi István Egyetem vezetőinek és oktatóinak tudása és tapasztalata új perspektívákat nyit meg előttünk, amelyek révén még jobb feltételeket biztosíthatunk diákjaink fejlődéséhez” – fogalmazott. Az igazgató végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a partnerség kialakításában.