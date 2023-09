Idén kilencedik alkalommal szervezte meg Und önkormányzata az Impulzus-InfTech kispályás labdarúgó tornát. A község jótékonysági szabadidős programján mintegy 400 ezer forintot, és több doboznyi plüss figurát gyűjtöttek össze a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály alapítványának.

Hagyományos sporteseményünket a közösségépítés és az önfeledt családi szórakozás jegyében szervezzük meg minden évben. A rendezvény bevételét karitatív célokra szoktuk fordítani, idén a gyerekosztály alapítványának támogatását tűztük ki célul

– avatott be az adományozás részleteibe Pintér Tamás, Und polgármestere. Hozzátette: a környező településeket is bevonva a gyűjtést két szálon indították el, pénzadományokat és plüss játékokat is fogadtak.

Pintér Tamás és Vén Tamás, a sporteseményt szponzoráló cég ügyvezető igazgatója szeptember 6-án adták át a Soproni Gyógyközpontban a támogatói felajánlásokból befolyt több mint 400 ezer forintnyi pénzadományt, valamint az összegyűlt több doboznyi plüss figurát dr. Tóth Gergely osztályvezető főorvos, az Aranytallér Gyermekeinkért Alapítvány elnöke részére.

Köszönjük a gyűjtés szervezőinek és valamennyi adományozónak a rengeteg ajándékot. A játékok nagy örömet fognak szerezni kis betegeinknek és a kórház más osztályain ápolt gyerekeknek is. Az átutalt pénzadományt eszköz- és műszerbeszerzésekre fordítjuk

– mondta el dr. Tóth Gergely, aki Gedéné Hadarits Ilona főnővér jelenlétében vette át az adományt.