Bán Elvira tanár, könyvtáros és Kertész József vízügyi szakértő, Kisbodak díszpolgára a Szigetköz „tudójával”, dr. Války István építészmérnökkel beszélgetett a témáról, aki hatéves kisfiúként végig kísérhette a tábor építését, amiben édesapja környékbeli szakemberekkel működött közre.

– Édesapám biciklijén elhordott a táborba, amíg az épült, ez 1934-1935 között volt. Le is rajzoltam, hogy nézett ki, két sorban nyolc deszka barakkból, főépületből állt, konyhával. Az itt szolgáló utászok kijárogattak a faluba, ismerkedtek, sőt házasságok is születtek – mesélte István bácsi.

Gyerekként ez maga a paradicsom volt

– vette át a szót Kertész József, akinek az édesapja dolgozott ott főszakácsként, konyhalányként édesanyja, amikor szíve alatt hordta fiát. A nagy árvízkor azonban megsemmisült.

A találkozón sokan nosztalgiáztak, volt, akinek az édesanyja katonákra mosott, tehát a tábor munkát is adott a helyieknek. Arról is megemlékeztek, hogy a második világháború kitörésekor lengyel menekülteket fogadtak ott, közülük volt, akit itt telepedett le és családot alapított. Szintén érdekesség, hogy az egykori őrbódét megmentették és felújítva ki is állították a falu határában.