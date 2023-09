Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatónője lapunknak elmondta, hogy Kecskés Lászlót a tipikus komáromi polgár megtestesítőjének tartják, aki 1913-ban még az egységes Komárom északi részén született. Megérte a csehszlovák érát, majd az újraegyesítést és az újabb csehszlovák fennhatóságot. 1946-ban fehérlaposként került át Dél-Komáromba, ahol aztán élete végéig élt és tevékenykedett. Felesége, Bazsánt Margit dél-komáromi születésű volt.

Számadó Emese múzeumigazgatónő a Kecskés László Emlékház udvarán. FOTÓ: Szinak Evelyn

„Laci bácsit korábban is érdekelte a helytörténet, amivel az 1950-es években kezdett komolyabban foglalkozni. Szekeresgazda és vízimolnár felmenőkkel rendelkezett, így számos fénykép és ismeretanyag állt rendelkezésére a Komáromi mesterségek című könyv megírásához. Emellett sok olyan egykori bencés iskolatársa volt, akik szülei, nagyszülei szintén hagyományos komáromi mesterséget végeztek. Természetesen szakirodalmi kutatásokat is végzett. A Komáromi mesterségek még mindig egy alapmű, mi is használjuk a kiállításaink szervezése során. Laci bácsi másik nagy érdeklődési területe a komáromi erődrendszer volt, annak hadtörténeti jelentőségét dolgozta fel a honfoglalástól kezdve napjainkig. Érdekes, hogy a könyv még bőven a rendszerváltás előtt jelent meg, amikor nem lehetett a bécsi vagy más külföldi levéltárakban kutatni, mégis egy olyan mű született, ami szakmailag ma is megállja a helyét” – fogalmazott az igazgatónő.

Az 1950-es években Kecskés László a helytörténeti kutatásai mellett Kállay Ödönnel, akivel rokonok voltak, kezdeményezte egy múzeum létrehozását, ami akkor nem járt sikerrel. Azonban 1963-ban a tatai múzeummal és a város támogatásával hozzáláthattak a múzeum felállításához. Összegyűjtötték a városban található római emlékeket, sír- és oltárköveket, szarkofágokat. A kőtár az Igmándi Erődben 1965. november 7-én nyílt meg. Ezt követte 1987-ben dr. Juba Ferenc kezdeményezésére, akivel pedig iskolatársak voltak, a tengerészettörténeti kiállítás megnyitása a városháza alagsorában, de Laci bácsi nevéhez köthető, hogy 1992-ben megkezdődtek az ásatások Brigetióban. A Klapka György Múzeum korábbi – Kelemen László utcában található – főépületét is ő szerezte meg, sajnos annak 1996. áprilisi megnyitását már nem érhette meg, ugyanis 1995-ben meghalt.

Kecskés László háza 2019 óta a Klapka György Múzeum tulajdona, ami azóta emlékházként funkcionál. Itt szervezik meg szeptember 7-én az emléknapot. A program 17 órától indul, a vendégeket dr. Molnár Attila polgármester köszönti, Laci bácsiról Számadó Emese mellett a Kecskés László Polgári Társulás elnöke, Nemes Andrásné is megemlékezik.