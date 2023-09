Ötven éve 1973-ban írtuk

Megyénk országgyűlési képviselőinek egy munkanapja

Látogatás Lipóton és Mosonmagyaróváron



Megyénk országgyűlési képviselői mindig élénk érdeklődéssel figyelik Győr-Sopron megye gondjait. A nagy nyári idegenjárás befejeződött. Melyek a szakemberek tapasztalatai a tavalyi és az idei idegenforgalomról? Fejlődött-e a belföldi turizmus? Hány kül- és belföldi tekintette meg a műemlékekben gazdag tájainkat? Hogyan alakult az ifjúsági turizmus? Melyek a jövő feladatai? A többi között az említettek érdekelték a Győr-Sopron megyei képviselőcsoport tagjait.

A Petőfi Sándor Ifjúsági Házban kezdődött ülésre meghívták Fábián Lajost, a Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal, Horváth Lászlót, a Győr-Sopron megyei Tanács V. B. kereskedelmi osztályának vezetőjét, Velényi Lászlót, az IBUSZ Győr-Sopron megyei igazgatóját. Morvai Lászlót, a Volán Utazási Iroda, valamint Sipos Lászlónét, az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda megyei kirendeltségének vezetőjét. Ott volt az ülésen Fördős Andrásné, a Hazafias Népfront megyei titkára is. Pongrácz Imréné, Weiszböck Rezsőné, Varga Berta István, Riba Miklós, Kocsis József és dr. Révay Zoltán tett fel időszerű kérdéseket a jelen lévő szakembereknek megyénk idegenforgalmáról.

Kevés az autóbusz, nincs kirándulóhajó

A válaszokból megtudtuk, hogy az IBUSZ tavaly 359autóbusszal 12 896 utast vitt belföldi túrákra. Közülük 99 autóbusz 3537 diákot szállított iskolai kirándulásra. Azidén január elsejétől július 21-ig 176 autóbusz 6777 utast szállított csak belföldi turistautakra. Tavaly 4326 személy utazott az IBUSZ-szal megyénkből külföldi társasutazásra. Az idén július 31-ig 2099 személy látogatott külföldre az IBUSZ-szal. Sajnos,egyre nehezebben tudják teljesíteni az iskolák kirándulási igényeit. Egyre kevesebb a kis autóbusz, és az Ikarus gyár már nem is gyártja a kiskocsikat. Az IBUSZ 1971.évi forgalma megyénkben90 600 000 forint volt. Ez a szám tavaly már 104 millióra növekedett. Győr-Sopron megyében évente átlagosan 3000 személy igényelt nyugati valutát. A belföldi turizmus fokozására mindent elkövetnek tanácsaink és idegenforgalmi kirendeltségeink. Nem elég nagy a propaganda, mert nincs rá elég pénz. Sopronban a tanács a kirándulók kedvelt étkezőhelyét, az Alpesi vendéglőt átalakíttatja és korszerűsíti. Szeretnék elérni, hogy Győrött a Rába Hotel bárjában színvonalas műsor legyen. A terv az, hogy a Kisfaludy Színház művészei lépjenek fel esténként a bárban érdekes és jó műsorral. Idegenforgalmi értékeink száma nagy, vonzzák az idegeneket, de nem adunk jó szórakozási lehetőséget. Nem tudjuk a turistákat hosszabb ideig megyénkben tartani. Felvetődött az a probléma, hogy Győr a vizek városa, nincs egy hajó, amellyel az idegeneket vízi kirándulásokra lehetne vinni. Megtudtuk azt, hogy az ifjúsági törvény értelmében azidén 5000 fiatal kapott kirándulás idejére étkezési jegyet, ezren kemping igénybevételére beutalót, 1700 középiskolás üdülőjegyet, 145 fiatal egyéni külföldi turistautazásra jegyet. Győr-Sopron megyében tavaly 854 000 vendégnapot töltöttek el az idegenek. Ez a szám az idén sem lesz kevesebb. A megyei Idegenforgalmi Hivatal szálláshelyein 423 000 vendégnapot vettek igénybe. Végül Kocsis József hangsúlyozta a szomszédos megyékkel való összefogást az idegenforgalmi propagandáért Pongrácz Imréné kifejtette, hogy az iskolások kirándulásait nem szabad üzletnek tekinteni. A fiatalok úgy szeretik meg hazájukat, ha megismerik szebbnél szebb tájait.

Gyógyszálló és lovasiskola

Ezután a képviselők gépkocsikkal Lipótra utaztak. A helyszínen ismerkedtek a Szigetköz fejlődésével és idegenforgalmával. Eljött Lipótra Kovács György, az MSZMPGyőr-Sopron megyei Bizottságának osztályvezetője, Járdán József, a járási pártbizottság első titkára, és Závori József, a Járási Hivatalelnöke. Kovács Sándor, Weiszböck Rezsőné, Kocsis József, Riba Miklós, dr. Révay Zoltán és Fördős Andrásné kérdéseire Válki István, a megyei Beruházási Vállalat igazgatója, lipóti lokálpatrióta, valamint Fazekas László, a lipóti Petőfi Termelőszövetkezet elnöke válaszolt. Lipóton nem várták a felettes hatóságok segítségét. Eredményeiket a termelőszövetkezet és a lakosság összefogásával érték el. Még 1970-ben tűzték ki célul, hogy a Szigetköz vadregényes tájait az idegenforgalom szolgálatába állítják. Már lubickolnak a termálfürdő három medencéjében. A halastó tele ponttyal és amurral. A vadregényes tájon 376 telket adtak el. A termelőszövetkezet már hat parcellán felépítette a tájbaillő, nádfedeles, belülről azonban a legkorszerűbben kiépített hétvégi házakat Elkészült a hatalmas nádasban egy jó út, amelyen haladva az idegen megismerkedhet a szigetközi láp madárvilágával. Folyamatban van a termálvíz gyógyvízzé nyilvánítása. Tárgyalni kívánnak a SZOT-tal a hédervári kastélygyógyszállóvá alakításáról. Előfeltétele, hogy az V. ötéves tervben Héderváron új iskola épüljön, mert jelenleg az iskola a kastélyban van. Remény van arra, hogy Dunaremetén a Duna-bizottság beleegyezése után újból megnyitják a hajóállomást. A termelőszövetkezet hatalmas telket ajánlott fel sportpályacéljaira. Héderváron épségben van a híres műemlék istálló, ahol lovasiskolát lehetne berendezni. Ezután megtekintették a képviselők a lipóti termálfürdőt, amely tegnap is telve volt külföldiekkel. Egyébként augusztusban 30 000 ember látogatta meg a fürdőt.

Gyárlátogatás

Délután Mosonmagyaróvárra látogattak képviselőink. A Mezőgazdasági Gépgyárban meghallgatták Gölöncsér Gábor vezérigazgató ismertetését az 1856-ban épült gyárról, amely ma 5000 dolgozójával, Szombathelyen, Szentgotthárdon és Kaposváron létesült telepeivel az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb mezőgazdasági gépgyára. Örömmel vették tudomásul a képviselők, hogy az idei bevételi terve a gyárnak 1,5milliárd forint, és gyártmányainak 42 százaléka exportra készül. Különösen PayerImre, Szemerits Ferencné tettek fel a mezőgazdaság gépesítéséről kérdéseket a vezérigazgatónak, aki munkatársaival kimerítő tájékoztatót adott a szakmunkás-ellátottságról, az egyetemmel való kapcsolatról, az új technológia alkalmazásáról.



30 éve 1993-ban írtuk

Az Úristen áldását kérve

Ünnepélyes tanévnyitó az Apor-iskolában

Másfél évnyi munkának, példás, közös összefogásnak köszönhetően - bár az épület felszentelésére és ünnepélyes átadására majd csak később kerül sor - tegnap délután vehették birtokukba tanárok és diákok egyaránt a győri Apór Vilmos Római Katolikus Iskolát, s kezdhetik meg a tanévet.

„Nem elég megtanítani a gyermeket. A legfontosabb az, hogy Istent megismerjék." A magyar trikolór és a vatikáni zászló lobogása alatt e felirat fogadta tegnap délután az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola tanévnyitó ünnepségére érkező szülőket, érdeklődőket és a leendő tanítványokat. Benkovich Ferenc, az egyházközség kanonok plébánosa a Szentlélek Úristen segítségét és áldását kérve köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, a közéleti és egyházi vezetőket, közöttük dr. Pápai Lajos megyés püspököt, Bóna László püspöki helynököt, valamint Kolozsváry Ernőt, Győr város polgármesterét. Köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatos segítőkészségükkel, szorgalmukkal, adományaikkal, munkájukkal és imáikkal hozzájárultak és segítették az iskola felépültét. "Az én szívemben, lelkemben egy kimondhatatlan érzés él. Azt kérem az Úristentől, hogy az ide járó gyermekek nemzedékeken át érezhessék jól és otthon magukat ezek között a falak között. Szomorú valóság, hogy sok gyermeknek nincs igazi otthona. Hát legyen ez az iskola minden gyermek számára igazi otthon. Ebben kérem az Úristen segítségét, s tartson meg bennünket a jövőben is szeretetében, s legyen rajtunk mindig áldása.” - mondta. Dr. Pápai Lajos megyés püspök különleges alkalomként említette e tanévnyitót, hiszen az iskola felszentelésére, ünnepélyes megnyitójára majd később kerül sor. De a gyermekek már itt vannak, hogy megkezdjék a tanévet. Ezért Isten áldását kérte a segítőkre, az épületre, a benne dolgozókra, tanulókra. Bizakodását fejezte ki az irányban, hogy az iskola hozzájárul az egyházmegye, az egyház és hazánk magyarságban, keresztény hitben, jövőszeretetben és bizalomban való újjáépítéséhez. Az ünnepélyes tanévnyitót, a közös imádkozást, az iskola feszületeinek és szentképeinek megáldását követően a Himnusz hangjai zárták.





20 évvel ezelőtt 2003-ban

Találkozó ötödik alkalommal

Ifjú vadászok felavatása

Méltó módon és helyen tettek esküt az új vadászok és kerültek átadásra a kitüntetések szombaton, az ötödik megyei szanyi vadásznapon. Az ünnepségen részt vett a vadásznap tiszteletbeli fővédnöke, Orbán Péter Vas megyei rendőrfőkapitány. – A szanyi Szent Anna-kápolna éppen 250 éve égi fel a rábaközi emberek számára, mert a kápolnát 1753-ban építették a szanyi ősök, amikor kivirágzott a vadkörtefa. Azóta százezrek imája szállt föl, hogy elmondják a szív bánatát vagy örömét – mondta Kapui Jenő címzetes kanonok szentbeszédében Szanyban, a szombaton megrendezett Szent Hubertus-misén. Az atya a csillagokról beszélt, melyek utat mutatnak, majd hozzáfűzte: ilyen ragyogó csillag segítette útját Szent Hubertusnak, a vadászok védőszentjének is. A szentmise végén a vadászok közösen mondtak imát nemrég elhunyt társuk lelki üdvéért. Megtisztelő feladat a szervezés Tóth Károly szanyi polgármester köszöntötte a megyei vadásznap résztvevőit. A település vezetője megtisztelőnek érezte, hogy már ötödik alkalommal rendezhetnek a községben vadásznapot. Mint mondta, a település örömmel tesz eleget kötelességének. A polgármester megköszönte Kapui Jenő kanonoknak a Szanyban eltöltött tizenhat éves lelkipásztori tevékenységét és egy faragott széket adott át, hogy munkája során időnként megpihenhessen. „A korrekt vadász korrekt úriember" Professzor dr. Náhlik András, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) megyei elnöke köszöntőjében Láng Rudolf szavaival szólt: „A korrekt vadász fogalmát meghatározni nagyon könnyű: korrekt úriember. Aki ugyanis társaival szemben nem korrekt, az nem lehet korrekt mint vadász sem. Aki pedig mint vadász tudatosan inkorrekt, abban mint emberben sem lehet megbízni.” Hozzátette: az igaz vadász az állatokat szereti. – Nem mondom, hogy a vadász legyen érzelgős, de ne legyen embertelen - zárta gondolatait az elnök. Eskütétel és elismerések A köszöntők után dr. Faragó Sándor eskette meg, majd vadásztőrrel felavatta a negyven ifjú vadászt. A ceremónia után kitüntetéseket adtak át. Az OMVK aranyérmét kapta a csornai születésű Giczi Ferenc, aki a megyei kamara elnökhelyettese. A természetet szolgálják Törzsök Gyula, a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. fővadásza kérdésünkre elmondta, a vadásznapot azért rendezik, hogy ehhez a viselkedésében különleges csoporthoz a vadászokhoz – a hétköznapi ember is közelebb kerüljön. – Szeretnénk, ha megváltozna rólunk az emberek véleménye és nem mint gonosz gyilkosra tekintenének, hanem a természettel együtt élő, azt szolgáló, de az állomány csökkentésének feladatát is ellátó csoportra. A vadásznaphoz számos érdekes, vadászokra jellemző történet kötődik. Ilyen a szarvasbikabőgő verseny, amit a hagyományokhoz híven idén is megrendeztek Szanyban.