A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Férőhelykiváltás Pásztoriban című pályázatának célja a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, nagy létszámú intézményi ellátás teljes körű kiváltása, és a lakók igényeinek megfelelő, magas szintű, közösségi alapú szolgáltatás biztosítása.

A projektkeretében a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény vármegyei székhelyén lévő 102 férőhelyes bentlakásos intézményt "tagolták ki", 10 családias légkörű, akadálymentesített, a támogatott lakhatást megvalósító lakóház kialakításával. A fejlesztés eredményeként két 7 férőhelyes, két 8 férőhelyes és hat 12 férőhelyes, támogatott lakhatási szolgáltatást megvalósító lakóház épült Bodonhelyen, Bágyogszováton, Pásztoriban, Sopronnémetiben, Szilsárkányban és Vágon.

A Darazsak motoros csapat és a Slusszos Vaddisznók Motoros Baráti Kör tagjai a családi napjukon összegyűlt adományt vitték el az intézménybe. A lakók örültek a felsorakozott motoroknak, amiket akár ki is próbálhattak.

A beruházás során két szolgáltató központ is létesül az alapszolgáltatások nyújtásához és a foglalkoztatáshoz. A támogatott lakhatás, mint ellátási forma a nagy létszámú intézményi elhelyezéstől nemcsak abban különbözik, hogy kis létszámban, családias körülmények között, szép, kényelmes környezetben élnek az ellátottak, hanem abban is, hogy a településen belül megépült lakóházak a helyi közösségi életbe való bekapcsolódás lehetőségét is megadják számukra.