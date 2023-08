A MÁV-START szerdán és csütörtökön az EuroCity járatokat több kocsival közlekedteti Budapest és Bécs között, valamint szintén több kocsival közlekedik a Ljubljanába tartó Citadella InterCity is. Szükség esetén Budapest és Hegyeshalom között mentesítő vonatként emeletes KISS motorvonat is közlekedik, mely a Keleti pályaudvarról indul, és Budapest-Kelenföldön is megáll. Ezeken az állomásokon a MÁV-START utastájékoztató kollégái segítik az akadálytalan közlekedést.

A hegyeshalmi fővonalon az eljutás és az ülőhely biztosítása érdekében javasolt az időben megvásárolt menetjegyek mellé a helyjegyek megváltása, belföldi forgalomban pedig a Győr érintésével közlekedő soproni és szombathelyi InterCityk, valamint az elővárosi S10-es vonatok használata - tanácsolja a vasútársaság.