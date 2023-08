A türjei templomban Fazakas Zoltán Márton mutatott be szentmisét a templom újraszentelésének első évfordulóján.

Hancz G. Tamás atya szentbeszédében négy pilléren keresztül rávilágított, hogy a mai nehéz időkben is milyen sokat köszönhet népünk első királyunknak, aki szilárd alapra építette meg hazánkat. Kitért a közel 800 türjei esztendőre, hogy a történelem viharait túlélt templom az elmúlt években megújulhatott és a további majorsági bővítések is Isten népének a javát fogják szolgálni amely a biztos, Szent Istváni alapok nélkül nem jöhetett volna létre

Az új kenyér megszegését követően az ünnep közös vacsorával, majd a majorsági épületrészek bemutatásával folytatódott, melyre sok érdeklődő érkezett különösen is a beüzemelés alatt álló sörgyár bemutatására.