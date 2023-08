5 éve – Polgárőrök találták meg

Félnapnyi keresés után találták meg a polgárőrök és rendőrök azt a köztiszteletben álló férfit egy Győr környéki település külterületén, akiért már aggódtak hozzátartozói. Kiszáradásra utaló tünetei miatt orvosi segítségre is szorult.

A rendőrségre egy aggódó családtag kérésére érkezett bejelentés arról, hogy egy Győr környéki 47 éves férfi ismeretlen helyre rá távozott otthonából, nem tudják elérni, a magával vitt telefont pedig kikapcsolta. A bejelentést követően a rendőrök a helyi polgárőrökkel és a családtagokkal együtt azonnal megkezdték az ismeretlen helyen tartózkodó férfi felkutatását. A több óráig tartó keresést követően, a délutáni órákban két polgárőr vette észre a lakókörnyezetétől messzebb eső külterületen az eltűnt férfit. Kiszáradásra utaló tünetei miatt gépjárművükkel haladéktalanul a győri kórházba szállították ellátásra.

10 éve –Iskolakezdés a menekült családok gyerekeinek

A győri Fekete István-iskolában tanulnak szeptembertől azoknak a koszovói családoknak a gyermekei, akik a vámosszabadi befogadótáborba kerültek. Nekik heti tíz órában előbb magyarul kell megtanulniuk – nyilván addig, amíg egyáltalán Magyarországon tartózkodnak.

„A vámosszabadi befogadóállomáson jelenleg nyolc, tanköteles korú koszovói albán nemzetiségű tanuló tartózkodik” – szólt a hivatalos válasz a Kisalföld kérdésére. Aztán módosítani kellett a nyolcat hatra: ennyi kisgyereket írattak be az egyik győri iskolába. A helyzet nem könnyű több szempontból sem. A tábornyitáskor a helyiek egyik fő panasza épp az volt, hogy a gyerekeiket féltették a távoli országokból érkező menekült családoktól. Most nem a vámosszabadiaknak, hanem az érintett győri iskolában tanulók szüleinek kell megerősítenünk: minden közegészségügyi kockázatot szűrnek a menekültek befogadásakor, tehát nem engednek közösségbe beteg gyereket.

Nem könnyű a helyzet azért sem, mert ezeknek a családoknak a többsége csak addig marad, amíg ki nem toloncolják őket, vagy amíg maguk el nem hagyják az országot. Az idegenrendészet statisztikája szerint ugyanis a koszovóiak távoznak a legnagyobb arányban a nyílt táborokból. Számukra nem hazánk az úti cél, hanem elsősorban Németország. De amíg itt vannak, addig hazánk köteles biztosítani a tanköteles gyermekek számára az iskoláztatást. Jelen esetben az albán gyerekek oktatásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete gondoskodik. Ez válasz Takács Krisztián jobbikos megyei képviselőnek is, aki szerdán nyílt levélben fordult a tankerület-vezetőhöz, Blazovicsné Varga Mariannához azalábbi kérdésekkel: „Hány menekült gyermek fog győri iskolába járni? Melyik iskola vagy iskolák lesznek azok, amelyek befogadják őket? A magyar gyerekekkel együtt, vagy külön kívánják megoldani az oktatásukat?” Íme a válaszok. Először nyolcan voltak, aztán hatan lettek az érintett gyerekek. Nem a családjaik mentek az oktatási intézménybe, hanem a Fekete-iskola vezetője ment ki a táborba, hogy a papírmunkát elvégezzék. Vagyis a győri Adyvárosi Általános Iskola és Szakközépiskola Fekete István Általános Iskolájába kerülnek a gyerekek. S hogy miért ide? Blazovicsné válasza így szól: „Az iskola kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy olyan intézmény legyen, amely nagy gyakorlatot szerzett a tanulók tehetségfejlesztése, felzárkóztatása, egyénre szabott oktatása során. A Fekete-iskola ilyen.” Ám nem lesz könnyű dolguk a pedagógusoknak, hiszen az albán gyerekek nem beszélnek magyarul. Az első hónapokban (a menekültügyi elbírálás akár három-hat hónapig is tarthat) a magyart mint idegen nyelvet tanulják majd heti 10 órában, a többi órán matematika, rajz, testnevelés és az ének oktatása folyik. „A nyelvi nehézségek miatt egy külön osztályban, együtt tanulnak majd a gyerekek. Az oktatásuk megszervezése és az oktatási módszerek viszont hasonlóak a tankerület többi iskolájához.

15 éve – Mindenki hazavárja Natalit

Több éve sikeres a Rotary klubok diákcsereprogramja, ezért is fogadta megdöbbenéssel mindenki azt a hírt, miszerint az egy éve Oneonjában tanuló és befogadócsaládnál tartózkodó 18 éves Tímár Natália eltűnt, csaknem három hónapja nincs hír róla. Natália édesanyjának küldött, utolsó üzenetében azt írta, „rossz társaságba” keveredett. Az ismerősök az iWiW-en keresztül nyomoznak a győrújbaráti lány után, mindenki hazavárja.

Senki nem feltételezi a legrosszabbat, a „rossz társaság" legalább annyit elárul, Nati él. Ezért is fordult a lány édesanyja a világ számos országában, így a tengerentúlon is fogható Csellengőkhöz. Incze Zsuzsa, a tévéműsor szerkesztő-műsorvezetője a legutóbbi adásban már felhívta a figyelmet a lány eltűnésére, sőt a műsorban Tímár Zoltánná, Natália súlyosan beteg édesanyja is arra kérte a lányát, akármi is történt vele, bárhol is van a világon, jöjjön haza.

– Június 8. óta semmi biztosat nem tudunk Natiról –sorolta szomorúan Tímárné Hajni,a Keréktelekin lakó édesanya. – Jó testvérek, ezért is döntöttünk úgy, hogy a kollégium helyett Kriszta lányoméktól, Győrújbarátról járjon be iskolába A nyelvtanulás szempontjából egyedülálló lehetőségnek tűnt a cserediákprogram, így Nati tavaly ősszel már az Államokban kezdte a tanévet. Hetente beszéltünk telefonon, kiegyensúlyozottnak tűnt. Az utolsó életjelnek minősülő momentum, hogy augusztus 21-én pénzt vett le a kártyájáról, ám abban, hogy ezt valóban ő használja, nem lehetünk biztosak. Azt már az eltűnt diáklány nővéreitől, Krisztától és Vikitől tudjuk, hogy kerestették Natit az oneontai seriffel, a konzulátussal, a rendőrséggel, az Interpollal, a Nemzeti Nyomozóhivatallal. Végső elkeseredésükben fordultak a médiához. - Nem tudjuk, mi történhetett vele – vélekedett Nati nővére, Kriszta. – Natali ügyvédnek készült, ezerrel tanulta az angolt, s a lehetőségben álmai beteljesülését látta. Ennél is inkább érthetetlen, miért nem ír, blogol, keresi a családját vagy a barátait A lány a győrújbaráti Rotary klub segítségével utazhatott és tanult külföldön. Az első, a Rotary szervezetéhez befutó levelezések alapján Natali remekül érezte magát, barátai lettek.

Ami bizonyos: a lányt – eltűnése előtt három nappal – hazaküldték, mert állítólagosan szabályt szegett. – A 4 D szabály szerint a cserediák nem ihat, nem használhat semmiféle tiltott szert, nem vezethet és nem kerülhet szerelmi kapcsolatba senkivel – tájékoztatott Hámori Pál, a Rotary nyugat-dunántúli kormányzóhelyettese. –A kinti szervezettől úgy értesültünk, Natali egy ilyen ominózus szabályt megszegett s az ottani Rotary képviselői közölték vele: haza kell jönnie. Két napra rá – minden személyes holmiját hátrahagyva – Nati otthagyta befogadó családját, s azóta nincs róla információnk. A magyar Rotary-mozgalom évente mintegy 50 diákot juttat tanulni külföldre, s körülbelül ugyanennyien is érkeznek hozzánk.