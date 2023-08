A közlemény szerint a jellemzően a kora reggeli és esti, éjszakai időszakban változik egyes járatok menetrendje a győri, a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a szobi, a ceglédi és a szegedi vonalakon. A Kaposvár-Siófok, az Eger-Szilvásvárad, a Miskolc-Ózd és a Kiskunfélegyháza-Orosháza vonalon is érintenek néhány vonatot a változások.

Kiemelték: fejlesztések révén a MÁV-Start megteremtette a közvetlen eljutást Debrecen és Eger között. Jövő hétfőtől légkondicionált motorvonatokkal indítják el az InterRégió szolgáltatást napi 7 vonatpárral. A vonatok 2,5 óra alatt teljesítik a távot. Debrecenből 4:39-kor és 6:59-kor indulnak az első vonatok Egerbe, majd 8:59 és 16:59 között kétóránként, ütemesen közlekednek. Egerből 6:28-kor indul az első vonat, ezt követően 8:42 és 18:42 között kétóránként járnak majd a vonatok, amelyek ország- és vármegyebérlettel is igénybe vehetők, rajtuk egy időben két kerékpár szállítható. Az InterRégió-járatok elindulásához igazodva több vonat menetrendje is változik a vonalon - ismertette a MÁV.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Volánbusz több járatának is változik a menetrend Érd és Biatorbágy térségében. A Budapest-Diósd-Érd útvonalon közlekedő buszok esetében a százhalombattai járatok vasúti menetrendhez hangolása a jövőben nem Százhalombattán, hanem Érden történik, így busz és vonat közötti érdi átszállással kedvezőbbé válik Százhalombattáról a főváros elérhetősége.

Biatorbágyon új oktatási intézményt adnak át, ahol - az egy évig tartó, ideiglenesen Bicskére áthelyezett működést követően - ez év szeptemberétől csaknem 180 diákot érinti majd a környező településekről történő bejárás, illetve a hazautazás. A módosított menetrend az érintett önkormányzatok, illetve a tanintézmény bevonásával készült el - jelezte a MÁV.