Tata-Kertvárosban csapadékvízelvezető csatorna fejlesztés történt. Az Öveges József utcában a már meglévő csatornaelemek egy részét cserélték ki nagyobb átmérőjű csatornára. Nagy esőzések idején, ami egyre gyakoribb, az alsóbb utcákat, például a Szilágyi Erzsébet utcát és az ott lévő házakat önti el rendszeresen a lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Készülőben van egy terv, amelyről Horváthy Lóránt a terület önkormányzati képviselője elmondta, hosszabb távon megoldaná ezt a csapadékvízelvezetési problémát a Szilágyi Erzsébet utcában.

A csapadékvízelvezető elemeket nagyobb átmérőjűre cserélték az Öveges utcában. FOTÓK: KISS T. JÓZSEF

Jelentős az a beruházás is, amely a kertvárosi üdülőövezet lakóit, azon belül is a Boróka és a Boglárka utcában élőket érinti. A Fáklya utca melletti területet már korábban belterületté nyilvánított az önkormányzat. Az utak egy része aszfaltborítású, de sok a murvás és földes útszakaszok is. Ezt utóbbit önkormányzati költségvetésből, mintegy tíz millió forintból sikerül megújítani. Az említett utak mart aszfalt borítást kapnak. A fejlesztéshez szükséges alapanyagokat már a felhasználás helyszínére szállították. Ha az időjárás engedi, az útépítési munkálatokat néhány napon belül befejezik a szakemberek. A jó minőségű martaszfalt egyéként az M1 autópálya felújításából származik, tehát újrahasznosított alapanyagból újulnak meg az üdülőövezeti utak.

Martaszfalt borítást kap az üdülőövezet néhány utcája, a Boglárka utca, a Boróka utca. Az útépítéshez az alapanyag már megérkezett - mutatja Horváthy Lóránt önkormányzati képviselő.

Nemrégiben az egyik telekommunikációs cég hajtott végre fejlesztéseket, az önkormányzattal együttműködve, egyeztetve. A 30 méter magas torony az internet és telefonhálózat erősítését, stabilitását szolgálja a térségben.

A villamos hálózatot is fejlesztik, korszerűsítik Tata-Kertvárosban. A távvezetékeket tartó faoszlopokat a nagyobb üzembiztonság érdekében kellett a korszerűbb és biztonságosabb, stabilabb betonoszlopokra cserélni. A beruházással a napokban végeztek a szakemberek. A szerelési munkálatok idején az áramszolgáltatás szünetelt az érintett utcákban. A Deák Ferenc utcában ezzel az összes favillanyoszlopot betonvillanyoszlopokra cserélték.