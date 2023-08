– Ezen az ünnepen a Szentírásból azt a jelenetet olvassuk, amikor Jézus három tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal felvonult egy hegyre, hogy imádkozzon. Ott Jézus színében elváltozott, úgy ragyogott a ruhája, mint a nap. Az Atya megszólalt, mint ahogy Jézus megkeresztelkedésekor is. Miután a tanítványok részesei voltak a jelenésnek, Péter apostol azt mondja: olyan jó nekünk itt lenni, szívesen készítenénk sátrat, hogy itt maradjunk Isten közelségében – idézte az írást Imre atya, majd meg is magyarázta: –Ezzel arra utal, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor valami összeáll, megvilágosodik bennünk. Miért élek, miről szól az élet, mi az igazán értékes. Miután az apostoloknak ilyen megerősítő élményben volt részük letelepedtek volna Jézus mellett.

Ezt az élményt emberileg nagyon könnyű nekünk is átélni, valahogy ez az érzés van a szerzetesség szívében is. Egy radikális döntéssel odaadva az életünket, megérezve valamit a teljességből, szeretnénk felmenni a hegyre, sátrat építeni, letáborozni az Isten közelségében.

–Ezért nekünk, bencéseknek ez az ünnep különösen kedves, mint ahogy az ortodox szerzetességben is a szerzetesi közösségek saját "családi" ünnepe. Ilyenkor fogadjuk az új tagokat, ünnepeljük azokat, akik képzésük lépcsőfokain haladva elérnek oda, hogy csatlakoznak a szerzetesi közösséghez, megkapják szerzetesi nevüket, felöltik a szerzetesruhát, fogadalmat tesznek, végső soron hitet tesznek Jézushoz való kapcsolódásukról. Aki ránk tekint, a szerzetesi ruhából látja, hogy mi az egyházhoz, Krisztushoz tartozunk – részletezte Imre atya.

Idén a pannonhalmi közösséghez négy fiatal csatlakozik.

Ezt megelőzően már nagyon régen volt rá példa, hogy ilyen nagy létszámban kezdték volna el egyidőben a képzést. Szombaton este öt órakor a vesperásban jelöltként fogadták be őket a közösségbe.