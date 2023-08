A Csillagrét Waldorf Óvoda Általános Iskola és AMI 2019 óta működik Sopronban az Ipar körúton, ami mellett most új óvoda nyílik az erdőben. – Mindig vágytunk egy természetközeli helyszínre, ami alkalmasabb a Waldorf-óvodának, aminek egyik alapja a természettel való együttélés. Fontos a gyerekeknek a megfigyelés és a tapasztalás. Most nyílt lehetőségünk új óvoda alapítására az erdőben, amit támogatott a Csillagrét iskola és a szülői közösség is – kezdett bele Székely Adrienn, az Erdei Manólak Szabad Waldorf Óvoda képviselője.

– Összetartó a közösségünk, amit az új óvoda létrejötte is jól példáz, ugyanis a szülők mindent összefogva csinálnak saját erőből, időből és pénzből. Az épületet Bojtor Gyula, a közösségünk tagja ajánlotta fel. Közösen vettünk részt az épület felújításában, és sokan még az ismerőseiket is megmozgatták, hogy anyagi forrásokat találjanak. Így számos építőipari kft.-től kaptunk támogatást, de szerveztek vegán étterembe jótékonysági vacsorát is számunkra – részletezte Székely Adrienn. Hozzátette, minden támogatásnak örülnek. A jótékonysági vacsora pedig tökéletes alkalom volt arra, hogy az óvodának híre menjen, hiszen nem szeretnének egy zárt közösség lenni.

Az Erdei Manólak Szabad Waldorf Óvoda várhatóan szeptemberben megkezdi a működését a maximális 25 fős létszámmal, ahol négy óvónő foglalkozik majd a gyermekekkel. Az épületben a kiszolgálóhelyiségek mellett helyet kapott az 50 négyzetméteres csoportszoba, amit galériával is kiegészítettek. Az épülethez tartozik nagy zárt kert is, ahol a gyermekek szabadon fedezhetik fel a természetet.

– Értelmes és a gyerekek által átlátható szabályaink vannak, de meghúztunk egy láthatatlan határt, amin belül viszont megélhetik a szabadságukat. Rengeteg időt töltünk a szabadban, még esőben és hóban is. Legtöbbször csak ebédre és alvásra húzódunk be a csoportszobába. Az ebédet is közösen készítjük, mint egy nagy család. Nagy szerepet kapnak a háztartási és a munka jellegű tevékenységek, de vannak művészeti foglalkozások is, ahol természetes alapanyagokkal dolgozunk, mint például méhviasz, föld, sár, homok vagy gyapjú – avatott be az óvoda képviselője.

Székely Adrienn végezetül elmondta, hogy a jövőben bővítenék majd az óvodát, valamint a későbbiekben a felnőtteknek is szeretnénk előadásokat tartani gyereknevelésről, anyaságról vagy az antropozófiáról, ami a Waldorf-pedagógia alapja.