– A két beteg közül az idősebbiket már szállítás közben egyszer újra kellett éleszteni. Mindketten többszörösen sérült betegek voltak, akut életveszélyes állapotban – részletezte dr. Hermann Csaba, a központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosa.

Életmentő műtétek

Az első életmentő műtétet az idősebbik férfin dr. Zsoldos Péter sebész, mellkassebész főorvos végezte el.

– Tekintettel a beteg állapotára, valamint arra, hogy azonnali mellkasi műtétet igazoló kórállapot nem igazolódott, az intenzíves, valamint traumatológus kollégákkal további vizsgálatok mellett döntöttünk. Ezért kísértük a beteget a CT-vizsgálóhelyiségbe, ahol a protokoll szerinti teljes testvizsgálat történt. A látott kép, valamint a radiológus kolléga véleménye szerint azonnali hasi műtét elvégzése mellett döntöttük.

A mellkasi csontos váz sérülései miatt tudtuk, hogy meg kell operálni a mellkasát is, de mivel a kórháznak nincs állandó mellkas-stabilizáló szettje, ezért várni kellett, mire Bécsből elhozták. A beteg állapota végig stabil volt, így másnap sor került a mellkasi műtétre – mondta dr. Zsoldos Péter.

Közben a fiatalabb sérülttel egy másik team foglalkozott, s mire mindkettejüket ellátták, megműtötték, körülbelül százan dolgoztak velük, és természetesen még folytatják, hiszen a fizikai rehabilitáción túl pszichológiai támogatást is kapnak, hogy fel tudják dolgozni az őket ért traumát.

Törések sorozata

– A fiatalabb, 29 éves beteg többszörös arccsont- és koponya-, csípő-, csuklótörésekkel, életveszélyes állapotban került a kórházba – mondta dr. Gunther Tibor traumatológiai, ortopédiai és kézsebészeti szakmacsoport-vezető főorvos.

– Csípőtáji sérülést a bal oldalon szenvedett, mindkét csuklója eltört, a jobb oldalon ez nyílt törés volt, a felső végtagjain zúzódások keletkeztek, a jobb térd lágy része is sérült, és csigolyatörése is volt. Állapotstabilizálás után dr. Schendl Roland ortopéd-balesetsebész szakorvos ellátta a sebeit, rögzítették a csípőt és a csuklókat. Az állapota továbbra is súlyos, de már nem életveszélyes. Ezek soha nem egyszemélyes hőstettek, hanem egy komplett csapatmunka.Az idősebb beteg mellkasműtétjét dr. Sütöri Dávid ortopéd-traumatológus, mellkassebész adjunktus végezte el.

– Félő volt, hogy a szíve károsodik az elmozdult mellkasi struktúra miatt. A mi feladatunk az volt, hogy ezt helyreállítsuk, egyrészt a szíve miatt, másrészt hogy legyen olyan statikája a mellkasnak, hogy a lélegeztetőgépről le lehessen venni. Mi teremtettük meg a feltételeit annak, hogy maga tudjon levegőt venni – mondja dr. Sütöri Dávid.

– A súlyos sérült ellátása mindig egy folyamat, számos résztvevővel. A mentéstől az első vizsgálatokig, az azonnali műtéttől az állapotstabilizálásig, a túléléstől a rehabilitációig. Nemcsak az a fontos, hogy túléljenek, hanem hogy a felépülést követően teljes életet élhessenek. Ez a folyamat legalább száz ember munkáját jelenti. Ezek soha nem egyszemélyes hőstettek, hanem egy komplett csapatmunka, ami akkor tud sikeres lenni, ha minden szereplő a maga pozíciójában tudja hozni a maximumot.

A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban többek között dr. Hermann Csaba osztályvezető főorvos és dr. Schendl Roland ortopéd-balesetsebész szakorvos (elöl) foglalkoztak a súlyosan sérült betegekkel. Fotó: Csapó Balázs

Köszönet a kórháznak

A Leier Hungária Kft. aggódott kollégáiért, örültek a pozitív híreknek a kórházból. – Cégünk jánossomorjai betonelemgyárában történt a baleset július 17-én, ahol két munkavállaló dolgozott a gyár egyik épületének tetején. A munka elvégzése után jöttek lefelé, amikor a baleset történt, mindketten súlyosan megsérültek.

Nemrégiben már megnyugtató híreket kaptunk állapotukról, aminek nagyon örülünk. A kórház minden dolgozójának szeretnénk kifejezni köszönetünket. Szinte hihetetlen, hogy ilyen rövid időn belül ekkora javulás állt be az állapotukban, ami a győri kórház remek csapatának köszönhető. Bízunk kollégáink teljes felépülésében – mondta Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Munkavédelmi vizsgálat és büntetőeljárás

A Jánossomorján történt baleset kapcsán a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi szakemberei – munkavédelmi hatósági ellen­őrzés keretein belül – jelenleg is vizsgálják a helyszínt és a baleset körülményeit. Az esettel kapcsolatban a Mosonmagyaróvári Rendőr- kapitányság ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt. A nyomozás során tanúkat hallgattak meg, illetve az eljárás szakértők bevonásával jelenleg is folyamatban van.