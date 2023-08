- Nem csak a látássérülteket segítjük, hanem más rászorulókat is, mint a hajléktalanok, a gyerekek, vagy az egészségügyi nehézségekkel küzdők. A Patrónus Lions Club alapelve, hogy segítsünk másokon, elsősorban a vakok és gyengénlátóknak szervezünk programokat. Emellett szemléletformáló programokat is rendezünk, ahol meg tudjuk mutatni, hogyan kell egy hátrányos helyzetű emberrel törődni - emelte ki Bokányi Miklós a győri klub tagja. Hozzátette, hogy a helyi Patrónus Lions csoportok maguk döntik el, hogy a fő támogatottjaik mellett kiket segítenek a környékükön. - A diabétesszel küzdők mellé állunk, támogatjuk a gyermekétkeztetést nemzetközi szinteken is. Különböző rendezvényeket is szervezünk, amelyeknek fő célja az adománygyűjtés, emellett népszerűek a felvonulások és egyéb érzékenyítő programok is - tudtuk meg a klubtagoktól.

- Kiemelt programunk még az Ukrajna Help, idén két kiránduláson mér részt vettünk és szervezzük a harmadikat is. Azért is jók ezek az együttműködések a cégekkel, hiszen mi látjuk mikor, hol és kinek van szüksége segítségre, a támogató vállalkozások pedig örömmel járulnak hozzá mások boldogulásához - hangsúlyozta Zsolnay Janka.

- Minden támogatásnak, segítségnek nagyon örülünk. A Patrónus Lions Klub és a győri Festék-Pont Győr tisztálkodási csomagjai és az ehhez hasonló apró felajánlások is azt éreztetik a lakóinkkal, hogy van, aki gondol rájuk - fogalmazott Pető-Léránt Xénia, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat szakmai intézményvezető-helyettese. Hozzátette azért is volt nagy szükség ezekre a tisztálkodási csomagokra, mert nem biztos, hogy elsőként erre költenek az ellátottak a fizetésükből.