A hordalék között sok az állattetem, az élesre hasadt fadarab, szúrósra tört faág és a fenn- akadt horgászhorog, amik megsebzik a speciális mentő kezét. Ha levonul az ár, első dolga a tetanusz elleni oltás beadatása lesz.

– Sárkányhajóval, kenuval, csónakkal ne induljanak útnak az áradó folyón, ugyanis nem lát- ni, mi van a víz alatt. Amíg a felszínen kisebb fadarabot látni, alat- ta úszhat nagy sebességgel akár többtonnás hasáb is. Ilyenkor még a parton ülni is veszélyes, mert a nyálkás felületen könnyen megcsúszhat az ember. A vízzel szemben nem nyerhetünk. A csatornarendszereket is elárasztja a víz, így nagy fertőzésveszélynek van kitéve az, aki most a folyóval érintkezik. A szájához ne nyúljon senki, de még a kutyát se fürdessék meg benne – hívja fel a figyelmet a szakember. A megelőzést tartja a legfontosabbnak, ezért iskolákban, óvodákban, táborokban oktat, bemutatókat tart, hogy felhívja a figyelmet a folyók rejtett veszélyeire.

A Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesület elsődleges feladata a vízi mentés, a keresés, de tevékenységüket más területekre is kiterjesztenék. Munkájuknak az anyagiak szabnak határt. A 4–5 tagot számláló egyesület rendezvények vízi biztosításából és saját forrásokból tartja fenn magát, de súlyos anyagi gondokkal küszködnek.

– El kell adnunk a speciális mentőhajónkat és motorunkat, lényegében a felszerelésünket, hogy fenn tudjuk tartani magukat. A pályázatokon eszközökhöz hozzá lehet jutni, de a karbantartásuk, a biztosítás, az üzemanyag és a védőoltásaink jelentik a nagyobb költséget – tette hozzá.