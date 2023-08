– Nomád, természetvizsgáló táborunkat már 32. alkalommal hirdettük meg, amely egyre népszerűbb nemcsak a gyerekek, de felnőttek körében is. Hamar betelt a keretlétszám – tudtuk meg Oláh Andrástól, a tábor vezetőjétől, a ZSZKKE elnökétől. „A nyolcnapos tábor összlétszáma 55 fő volt. A legfiatalabb a még csak 7 éves Bogáta, a legidősebb a 79 éves Liszt András volt, egyesületünk örökös és tiszteletbeli elnöke. A 32. nyári természetismereti táborunkat a Neszmélyi Arborétumban állítottuk fel. Sokan, több cég is segített, hogy megvalósuljon ez a sátortábor. Így például a tábor higiéniáját az ÉDV Zrt. biztosította és az Extreme Park Kft. is támogatott bennünket. A támogatóknak és a közreműködő szervezeteknek ezúton is köszönjük a segítséget” – mondta el Oláh András.

A Neszmélyi Arborétum egyik legidősebb fájához is ellátogattak a táborozók.

Az idei tábort az erdészet, a természetvédelmi hatóság és a népegészségügy engedélyével tudták megrendezni. A tábor ismét nomád jellegű volt. Mindenki sátorban aludt, a hideg-meleg ételeket maguk készítették. Mindennap volt felfedező kirándulás.

Az egyhetes természetismereti táborban 55 fő vett részt, a táborozók kora 7–79 év között mozgott.

„A szakmai programok során megismerkedhettünk az arborétum és környezete fás és lágy szárú növényvilágával, az előforduló ízeltlábúakkal, kétéltűekkel, hüllőkkel, de több emlősfajjal is találkozhattunk testközelben. Földi pocok, erdei egér, nagy pele és közönséges denevér is megjelent a táborunk környezetében. Ezt a gyerekek különösen élvezték. A terület egyébként kiemelten gazdag tűlevelű növényekben, fenyőfélékben. Megismerkedhettünk az erdészet munkájával, Dunaszentmiklós határában pedig a területen előforduló vadászható vadfajokról hallhattunk előadást” – számolt be a tábor részleteiről Oláh András. „Gombáspusztán ürge- és ragadozómadár-megfigyeléseken is részt vettünk. A Duna–Ipoly Nemzeti Park (DINPI) munkatársának köszönhetően madárgyűrűzést is láthattunk. Idén is egy szépségekben gazdag, gyönyörű területtel ismerkedhettünk meg testközelből” – tette még hozzá Oláh András. „Jó lesz majd ide visszajönni többször is” – fogalmazták meg többen is a természetismereti táborozók közül.