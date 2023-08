Az ülésen először a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet jogszabályváltozás miatti módosításáról döntöttek, majd a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban egyeztettek. A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Acsainé Dávid Ágnesnek augusztus 14-én lejár a megbízatása, aki már korábban jelezte, hogy feladatát nem vállalja tovább. Michl József polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta: „Nagyon hálásak vagyunk neki, hiszen az elmúlt nyolc évben számos fejlesztés, projekt, kulturális és művészeti program fűződik a nevéhez, ő volt az, aki létrehozta a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot is. Évről évre egyre sikeresebb, idén szeptemberben már több 180 hallgató kezdi majd meg tanulmányait a képzési központban. Acsainé Dávid Ágnes munkája nyomán indulhatott el a városban a felsőoktatás. Pályafutását, karrierjét máshol folytatja.” Acsainé Dávid Ágnes helyére Berczelly Attila lép, utóbbi a Városkapu Zrt. élén korábban már széles körű tapasztalatot szerzett, és akinek megbízatását a képviselő-testület 2025. május végéig megszavazta.

Berczelly Attila 2025. május végéig vezeti a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.-t.

Az ülésen egy másik személyi kérdésben is döntés született. Vas Judit, a Tatai Geszti Óvoda vezetője augusztus 14-től nyug- díjba vonul, ezért pályázatot írtak ki az intézmény vezetői feladatainak ellátására. A felhívásra Szi-Benedek Sándorné, az óvoda munkatársa pályázott, melyet a Tata Város Önkormányzatának képviselő- testületi határozatával létrehozott bizottság értékelt. A bizottság egyhangúlag támogatta Szi-Benedek Sándorné pályázatát szakmai felkészültsége, személyisége és eddigi munkája alapján. Michl József elmondta: „Ezúton is hálásan köszönöm Vas Judit munkáját, és azt is, hogy kinevelte az utódját, így tanítványa, kollégája veszi át a vezetői feladatokat a jövőben. Szi-Benedek Sándornénak köszönjük az eddigi munkáját, valamint hogy sikeres pályázatot nyújtott be. A Geszti Óvoda és tagintézménye, az agostyáni óvoda is tovább szépül, gazdagodik majd.” A képviselők döntöttek még a Malomkert projekt pénzügyi lezárásáról.Tata önkormányzatának képviselő-testülete a tervek szerint szeptember végén tartja következő ülését.