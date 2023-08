Már januárban be kellett küldeniük a kérelmeket azoknak a szülőknek, akik szerették volna, ha gyermekük még egy év haladékot kap az iskolakezdésig. 2020-ban változott a törvény, amely szerint azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, szeptemberben kötelesek iskolába menni.

Óvodában csak külön kérvényre maradhatnak legfeljebb még egy évig.

– Vannak kötelező és választható szűrések, vizsgálatok, amelyek alapján a gyermekek terápiás foglalkozásokon vehetnek részt. A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekeik fejlődéséről – mondta Kozma Szabolcs, a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének vezetője.

A túl korai iskolakezdés veszélye, hogy a gyermek számára kudarcélmény lesz a tanulás. De az indokolatlan plusz egy óvodai év is vezethet viselkedési és magatartási problémákhoz.

– A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményéhez tizennyolc település tartozik. Több mint ezerhatszáz gyermek vizsgálatát végezzük és fejlesztését látjuk el, közülük csaknem háromszázan lépnek tanköteles korba – mondta Kozma Szabolcs.

– Szakértői bizottsági vizsgálat esetén kötelezően nyilatkoznunk kell beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő gyerek beiskolázásáról. Amennyiben nem érkezett vizsgálati kérelem, de a szülő mégis szeretné meghosszabbítani az óvodai nevelést, úgy a különböző fejlesztésekre, pszichológiai foglalkozásokra hozzánk járó gyermekek esetében a család kérésére pedagógiai, logopédiai, pszichológiai véleményeket adunk ki. A tapasztalatom az, hogy a véleményünkkel alátámasztott szülői kérvényeket az Oktatási Hivatal száz százalékban elfogadta. Kozma Szabolcs kiemelte: a gyermek fejlődését, kibontakozását legalább annyira hátráltatja, ha indokolatlanul tölt plusz egy évet óvodai nevelésben, mint ha éretlenül kerül be az iskolába.

A szakszolgálat pannonhalmi tagintézményében a felzárkózásban és a tehetség kibontakoztatásában is segítik a gyerekeket.

– Ezeknek a gyerekeknek az óvoda már nem nyújt elegendő kihívást, gyakran unatkoznak, és emiatt is kialakulhatnak viselkedési és magatartási problémák. A túl korai kezdés veszélye pedig az, hogy a gyermek számára kudarcélmény lesz az iskola, mert nem tud megfelelni az elvárásoknak. Előfordul az is, hogy a szülő azt kérvényezi, hogy gyermeke a 6 éves betöltött életkor előtt megkezdhesse a tanulmányait. – Ha indokoltnak látjuk, akkor ebben az esetben is segítjük a szülőket. Szakszolgálatunknál nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak. De fontos megemlíteni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a gyermek esetleg már tud számolni vagy olvasni. Hiszen lehetséges, hogy a gyermek még pszichésen nem elég érett az iskolához. A gyermekek fejlesztésében nagyon fontos a prevenció.

– Sok esetben védőnő vagy gyermekorvos ajánlásával érkeznek hozzánk a szülők a gyermekeikkel. Mindig elmondjuk, hogy az iskolára nem elegendő közvetlenül a tanköteles kor előtt felkészülni. Szükség esetén már kisgyermek- vagy akár csecsemőkorban is elengedhetetlen a szakszerű fejlesztés. Van, amikor elég a tanácsadás, vagy néhány foglalkozás, máskor hosszabb közös munka kell – mondta Kozma Szabolcs, és hozzátette: önmagában a plusz egy év nem oldja meg a problémákat. Szükség van fejlesztésre, hiszen így nyer igazán értelmet a halasztás.