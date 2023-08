- Legutóbbi beruházásaink között volt a Kossuth utca egy százötven négyzetméternyi járdaszakaszának térkövezése. Ez a rész a közút mellett van közvetlenül, forgalmas, így fontos volt, hogy rendbe tegyük. Nagy hangsúlyt fektettünk mindig a temetőnkre. Amióta a Magyar Falu Program elindult, erre a célra komoly forrásokat tudtunk fordítani. Felújítottuk a ravatalozót és a kerítést is. A faluban is sikerült a járdáink nagy részét karbantartani és az önkormányzati utakat is. Az úgynevezett Szélkertaljai út felújítása mellett még a közvilágítást is kiépítettük.

Napelemes rendszerrel, tehát áramköltséggel sem kell számolnunk. Nagy örömünk, hogy ötmillió forintból sikerült bővítenünk a játszóterünket is. Bekerítettük, nyertünk hozzá egy sportparkot, így egy modern parkot tudtunk kiépíteni. A Leader-program támogatásával még egy kemencét is építettünk oda, ami igazi közösségi tere lett a falunak. Használhatják családok, a községi rendezvényekhez is megfelelő helyszín. Egyébként nem csak a helyi gyerekek szeretnek ott játszani, hanem a környékről is jönnek hozzánk. Még egy fedett kiülőt szeretnénk építeni a kemencéhez-beszélt a beruházásokról Molnár Vilmos.

A polgármester hozzátette: a civil élet élénk a községben, működik a tűzoltó és a Potyond Jövőjéért Egyesület. Igénybe veszik az dók felajánlható egy százalékát és magánszemélyektől is komoly támogatásokat kapnak. Az önkormányzat idén 350-350 ezer forinttal segíti munkájukat.

- Ebben az évben is neveztünk a Virágos Magyarország programba, de nem csak emiatt szépítjük a falut. A helyiek aktívan résztvesznek a környezet rendezésében, saját portáik előtt is mindenki igyekszik rendet tartani, virágosítani. Sok munka van vele, de tavasztól őszik nagyon szép a falunk-jegyzete meg.