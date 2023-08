Az iskolakezdés csúcsforgalommal jár. Ráadásul sok iskolás kerékpárral, rollerrel érkezik reggelente. Sokszor fordul elő, hogy a gyalogosok, bár van a közelben kijelölt átkelőhely, átvágnak az úton. Sietnek, többen átmennek a piroson. Anélkül lépnek ki az őket takaró járművek mögül, hogy körülnéznének. A fiatalok iskolába menet gyakran belemerülnek az okostelefonjukba, fülhallgatóval hallgatnak zenét. Ezért a forgalmi változásokra nem tudnak azonnal reagálni, könnyen bajba kerülhetnek – osztotta meg tapasztalatait a Kisalföld érdeklődésére a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a­­ Kisalföld érdeklődésére azt írta: idén a vármegyében eddig közel húsz személyi sérüléses közlekedési baleset történt kijelölt gyalogátkelőhelyen.

A tizenhatodik program

A rendőrség tizenöt évvel ezelőtt hirdette meg „Az iskola rendőre” programot, ennek keretében segítik a közlekedést. Jelenlétüknek köszönhetően a gyermekek, a szülők és a pedagógusok nagyobb biztonságban érzik magukat, és az is érzékelhető, hogy az iskolák környékén a gépkocsivezetők is sokkal fi­­gyelmesebben, szabályosabban közlekednek.

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy szükség van a programra, ami ebben a tanévben is folytatódik.

– Szeptemberben reggelente és a tanítás végének óráiban fokozott rendőri jelenlétet biztosítunk azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Az elmúlt években az iskolák környékén gyalogos-átkelőhelyeken szeptemberben nem volt személyi sérüléses baleset – tájékoztatott a sajtóosztály.

YouTube-videóval segítenek a helyieknek

Győrújbarát polgármestere, Kóbor Attila a YouTube-csatornáján a napokban osztott meg egy videót a biztonságos közlekedésről.

Mint mondja: a szülők nagy része autóval viszi a gyermekét iskolába, óvodába, bölcsődébe. Az önkormányzat abban szeretne segíteni, hogy a gyermekek a legbiztonságosabb módon jussanak el az intézményekbe.

A videóban a körzeti megbízottakkal felhívták a figyelmet arra, hogy a Fő utcán található kerékpáros-átjáró nem gyalogosoknak van kialakítva. Aki iskolába viszi a gyermekét, mindenképp a zebrát használja. A Liszt Ferenc utcai óvodánál szintén ez a helyzet, fontos, hogy a közlekedők itt is a gyalogátkelőhelyet használják.

A videóban elhangzik az is, hogy több parkolási lehetőség van a településen, a gyermekeket nem kell egészen a tanteremig autóval szállítani.

A körzeti megbízottak azt javasolják: mindenki pár perccel korábban induljon el, mert általában a sietség miatt adódnak veszélyes helyzetek. Továbbá hangsúlyozzák azt is, hogy szeptembertől mindenki nagyobb toleranciával, odafigyeléssel, körültekintően közlekedjen.

Hasznos tanácsok

A rendőrség azt tanácsolja: az autósok mindig fokozott óvatossággal, lassítva közelítsék meg a zebrákat, a buszmegállókat, illetve azokat a helyeket, ahol több gyerekre lehet számítani. Próbálják meg velük felvenni a szemkontaktust. Jó, ha a szülők elmondják a gyermekeiknek: mielőtt lelépnek a járdáról, győződjenek meg arról, hogy nem jön autó. Vegyék figyelembe, hogy nedves, csúszós aszfalton a járművezetők nem tudnak hirtelen megállni. Olyan helyen, ahol nincs elsőbbségük, csak akkor lépjenek az úttestre, ha alaposan körülnéztek. Lakott területen kívül, illetve ha rosszak a látási viszonyok, jó, ha van náluk fényvisszaverő mellény. Sokszor életmentő lehet.