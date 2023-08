Csorna Szolgálatért Díj

Pozsgay Zoltán Jenőné a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán 1983-ban általános iskolai tanítói szakképzettséget szerzett. Egykori iskolájában, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola jogelődjénél, első és egyetlen munkahelyén 1983-ban kezdte meg tanítói hivatását előbb napközis nevelőként, majd osztálytanítóként. 1994-ben felvételt nyert az induló katolikus iskolába, ahol azóta az első és második osztályos tanulókat neveli, oktatja. Tanítói tevékenysége során csornai gyermekek sokasága tanulta meg a betűvetést, az olvasás és a számolás tudományát. Az évek múlásával tanítványaiból szülők váltak, akik gyermekeiken keresztül visszatértek az osztályfőnökhöz, hiszen ismerték igényességét, és jó szívét is megtapasztalhatták. Zsuzsa mindennapos pedagógiai munkáját gyermekszeretet, az elhivatottság, a rendszeresség és tervszerűség jellemezte. Következetes, önmagával szemben igényes, kiváló pedagógusegyéniség. Mindig türelemmel fordult tanítványaihoz, azok szüleihez és kollégáihoz is. Szívesen megosztotta tapasztalatait a fiatalabbakkal, akik bátran fordulhattak hozzá segítségért. A rábízott feladatokat igyekezett a legjobb tudása szerint körültekintően, lelkiismeretesen elvégezni. Rendszeresen vállalt feladatot a gyakorló tanítást végző tanítójelöltek felkészítésében. Több tanéven keresztül ellátta a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is. Fontosnak tartotta, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában, mindent megtett azért, hogy rendezvényeik tartalmasak, jól szervezettek legyenek. Tanítványait nagy igyekezettel nevezte be és készítette fel a különböző tanulmányi versenyekre, ahol a gyermekek szép eredményeket értek el. Figyelmet fordított a hátrányos helyzetű és lemaradó tanulók felzárkóztatására is. Értékrendje keresztényi alapokra épül. Hivatástudata, vallásgyakorlása követésre méltó. Munkája elismeréseként a Győri Egyházmegye 2010-ben a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesítette. Jelenleg is aktív tagja a csornai Katolikus Karitász csoportnak és tevékeny segítője a Jézus Szíve Egyházközségnek is.

Kovács Istvánné a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán tanult magyar-történelem szakon. 1982-ben itt szerezte meg az első diplomáját. 1993-ban mint, magyar-történelem szakos tanár került az akkori nevén Hunyadi János Gimnáziumba, 2000-től az intézmény igazgatóhelyettese volt, majd 2003-ban igazgatói kinevezést kapott.

Kovács Istvánné vezetőségének 20 éve alatt az általa igazgatott intézmény számos fenntartó-, név- és struktúraváltáson ment keresztül. Felismerve a közoktatásban és a csornai, illetve rábaközi munkaerőpiacon jelentkező igényeket, új képzésformák bevezetésében vett részt, így az érettségi mellé a tanulók belügyi-rendészeti és közgazdasági, illetve pedagógiai végzettéget is kaptak. A folyamatos változások ellenére úgy menedzselte az intézményt, hogy az képes volt fennmaradni, sőt a környék egyik meghatározó iskolájává vált. A beiskolázási számok évről évre folyamatosan nőnek, Csorna felkerült a továbbtanulni szándékozó fiatalok gondolati térképére. A végzős tanulók az érettségi mellett akár több szakmával fejezhetik be középiskolai tanulmányaikat és folytathatják azokat a felsőoktatásban, vagy megszerzett tudásukat hasznosíthatják a térség munkaerőpiacán. Kovács Istvánné több évtizedes munkája eredményeként az iskola 2023-ban bekerült az ország 100 legeredményesebb technikumai közé - a jelenleg működő 734 technikum közül. Diákok százai mérették meg magukat és értek el kiemelkedő országos és nemzetközi versenyeken eredményeket, további elismeréseket szerezve a városnak, ezzel is öregbítve Csorna város hírnevét.

Kovács Istvánné a nehézségektől sohasem riadt meg, a lehető legprecízebben igyekezett megoldani a felmerülő kihívásokat. Fáradhatatlan munkabírással tette mindezt. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki mind a szülőkkel, mind a tanulókkal. A diákoknak nemcsak a tanulmányi előmenetelére, hanem a lelki egészségére is nagy hangsúlyt fektetett. Humánus hozzáállása megmutatkozott kollégáival szemben is. Vezetőként és mesterpedagógusként munkáját nagyfokú elhivatottság, az új dolgokra való nyitottság, kreativitás és agilitás jellemezte.

Kovács Istvánné aktív szervezője volt a városi iskolák, óvodák közötti együttműködésnek is, valamint a városi rendezvények megvalósulásának és lebonyolításának. Kiemelt figyelmet szentelt a csornai kulturális életnek és közösségépítésnek, például a Rábaközi Kórustalálkozók, lampionos ballagások, Hunyadi-bál, adventi iskolai szereplések, kiállítások szervezésével.

Dr. Gulyás Zoltán András 1948. augusztus 13-án született Békéscsabán. Általános iskolai tanulmányait a peresztegi iskolában, középiskolai tanulmányait 1962-től 1966-ig a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumba végezte, majd 1974-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen általános orvosi végzettséget szerzett. 1992-ben elvégezte a győri Széchenyi István Főiskola számítástechnikai programozó szakát. 1993-ban foglakozás-egészségügyi szakvizsgát tett.

1974 és 1976 között az Országos Mentőszolgálatnál kivonuló orvosként, majd 1977 és 1982 között körzeti orvosként dolgozott Komlón. 1982-ben tért vissza a Kisalföldre, ahol Csornán és vonzáskörzetében (Barbacs, Maglóca) ugyancsak körzeti orvosként helyezkedett el. 1988-tól a Csornai Margit Kórház üzemorvosaként dolgozott. 1995-től magánvállalkozóként megalapította a Medprofil ’95 Kft.-t, mely cég foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtott a helyi cégek munkaadóinak. 1999-től megyei szakfőorvos a foglalkozás-egyészségügyi orvoslás területén, valamint a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság nyugat-dunántúli vezetője. Tagja az orvostársadalom országos szakmai kollégiumának. 2014-ben 7 évvel a nyugdíjba vonulása után már nem praktizált. 2022-ben a Magyar Érdemkereszt legmagasabb, arany fokozatát kapta meg közéleti munkájáért.

Kovács-Bognár Barbara 25 éve a Szociális és Gyermekjóléti Központ munkavállalója. A főiskola elvégzése után 1998-ban került az intézmény Gyermekjóléti Szolgálatához, családgondozó munkakörbe. Fiatal pályakezdőként lelkesen kezdte pályafutását, ami a mai napig jellemzi munkáját. Az elmúlt 25 év alatt a gyermekvédelem, valamint az intézmény valamennyi változását rugalmasan követte. Pályafutása alatt számos továbbképzésen vett részt, hogy szakmai tudását gyarapítsa. A gyermekvédelem nem könnyű feladatait maximálisan teljesíti. Folyamatosan segíti a főiskolai hallgatók gyakorlati képzését mint tereptanár, valamint sok új kolléganő betanulását is támogatja. Munkáját kimagasló szakmai tudás birtokában végzi. Rendelkezik mindazon tulajdonságokkal, amelyek elengedhetetlenek a szociális munka során, mint empátia, tolerancia, szolidaritás. Barbara szorgalmas, kitartó, elszánt, határozott egyéniség. Ügyfelekkel szembeni magatartása, kommunikációja, segítőkészsége maximális. Városunkban, illetve a járás területén élő családok, gyermekek életében jelentkező problémák, nehézségek megoldása érdekében nagyfokú segítségnyújtás jellemzi.

Kovács-Bognár Barbara az elmúlt 25 évben a szociális területen nyújtott áldozatos munkája elismeréseként elismeréseként Csorna Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesül. Szívből gratulálunk!

10.28 Szalainé dr. Németh Annamária Csornán született. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karán 1994-ben szerzett jogász diplomát. Szakmai életpályáját a Győri Határőrigazgatóságon kezdte kiemelt fővizsgálóként hadnagyi rendfokozatban. Ezt követően jogtanácsosi feladatokat látott el az Észak-dunántúli Melléktermék- és Hulladékhasznosító Vállalat Nyersanyaghasznosító Zrt-nél. 1997 és 2000 között a Győr-Moson-Sopron Megyei Kézműves Kamarát irányította ügyvezető igazgatóként. 2001-től az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hatósági főosztályvezető helyettese, majd az általános jogi szakvizsga megszerzése után, 2005-2009 között irodavezető ügyvédként praktizált. Ezt követően Rábapatona Község Jegyzőjeként hivatalvezetői, államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatokat látott el 2015. február végéig. 2015. március 1-jétől Csorna Város aljegyzője, 2016. április 1-jétől pedig Csorna Város jegyzője. Szalainé dr. Németh Annamária közszolgálati munkáját a kezdetektől fogva a „Szolgálat” motiválja. Ezalatt mind a jogszerűség biztosítását, mind a jogesetek mögött álló ember és közösség szolgálatát tekinti feladatának. A Polgármesteri Hivatal vezetés és működés tekintetében legfontosabbnak a törvényes, hatékony és ügyfélbarát ügyintézés megvalósítását, míg a város fejlesztése vonatkozásában a fejlesztési elképzelések gyakorlati megoldásához kapcsolódó háttér és operatív feladatok magas szintű megoldását tekinti elsődlegesnek.

Szalainé dr. Németh Annamáriát a Csornai Polgármesteri Hivatal vezetőjeként a közel évtizedes, szakmai körökben is elismert kiemelkedő szakmai teljesítménye és innovatív hozzáállása teszi érdemessé a Csorna Szolgálatáért Díjra az önkormányzati közigazgatás területén. Szívből gratulálunk!

Csorna Város Jegyzőjévé való kinevezésekor a hivatal működése sem strukturálisan, sem szakmailag nem felelt meg a jó állam és a szolgáltató közigazgatás harmadik évezredbeli kihívásainak. Ezt felismerve sikeresen hajtotta végre a szükséges szervezeti és személyzeti átalakításokat. A Városházán általa kezdeményezett fejlesztések eredményeképp az ügyfélváró- és fogadó terek kulturáltabbá, az ügyintézői irodák elfogadható állapotúvá lettek felújítva, az ügyfélkiszolgálás színvonala emelkedett. A hivatal kiemelt feladatának tekinti a városfejlesztési tervek megvalósításához történő hatékony feladatellátást, igényes háttér- és operatív munkák elvégzését, megvalósítását.

Szalainé dr. Németh Annamária munkája során arra törekszik, hogy ne csak maga, hanem a hivatal kötelékében dolgozó többi kolléga is megfeleljen az elvárásoknak. A hivatali kollégái mindig számíthatnak precíz szakmai iránymutatására.

Varga Péter 1973-ban született Csornán. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában, a középiskolát Győrben végezte. Két fiúgyermek édesapja.

1985-ben Csornán kezdte el a futballt, a serdülő, az ifjúsági, majd a felnőtt csapatban játszott. Edzői pályafutása Farádon kezdődött, de 2005-ben már a Csornai SE ifjúsági csapatát vezette, 2007 és 2015 között pedig a felnőtt csapat edzője volt. Ezen időszak alatt 6 évig az NB III.-ban, két évig pedig a megyei első osztályban szereplő csapatot edzette.

2021-ben ismét Csornán folytatta pályafutását, a csornai utánpótlás körzetközpont szakmai igazgatójaként dolgozott, a felnőtt csapat vezetőedzői feladatainak ellátása mellett. Ezen időszak alatt a Csornai SE 2022-ben bajnoki címet szerzett a megyei első osztályban és egy sikeresen megvívott osztályozót követően ismét az NB III.-ban szerepelhet.

Munkáját nagy odaadással és szakmai felkészültséggel végezte, több utánpótlás játékos is az ő kezei alatt vált felnőtt labdarúgóvá.

Varga Péter edzői tevékenységét azonban nemcsak Csornán, hanem a vármegye több településén is magas szakmai színvonalon, nagy sikereket elérve végezte.

2015-től a megyei első osztályban szereplő Nyúl csapatánál folytatta edzői tevékenységét, ahol az első évben bronzérmet szereztek és a Megyei Kupát is megnyerték. A 2016-17-es szezonban csapatával megszerezte a nyúli sportegyesület történetének első bajnoki címét. 2018-ban a dobogó harmadik fokára állhatott fel csapata, és ismét Megyei Kupa győzelmet ünnepelhettek.

2019-től a lipóti csapat vezetését vette át. Ebben az évben a Lipót megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB III.-ba. Ugyanebben az évben a Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett Amatőr Kupa győzelemmel is gazdagodott a csapat, valamint a Megyei Kupát is a Lipót vihette haza. A 2019-2020-as idényben az NB III.-ban a harmadik helyig menetelt az együttes.

Varga Péter edzőnek a vármegye területén végzett kiemelkedő edzői tevékenysége elismeréseként Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzatának Közgyűlése Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj sport tagozatának kitüntetését adományozta.