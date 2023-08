A templom oltárainak felújítása 2016-ban kezdődött. Először a mellékoltárok kerültek sorra, majd hátulról előre haladtak a szakemberek. Később a szószék következett, a főoltár restaurálása pedig 2019-ben kezdődhetett el mintegy 150 millió forintból.

– Az egész templombelsőt, az oltárokat, a szószéket egykor átfestették barnára. A felújítást azért is kezdeményeztük, hogy világosabb legyen, mert a korábbi egységes barna szín miatt sok minden nem látszott rendesen – kezdte a felújítás történetét mesélni Berkes Gyula plébános.

– A rossz állapotban lévő szobrokat javították. Volt köztük olyan is, amit nem lehetett levenni, hanem helyben kellett restaurálni, újraaranyozni. Világosabb lett az oltár. Most már a híveknek is feltűnhet Szent Margit lábánál a láncra vert sötét színű ördög, amit sokáig nem vehettek észre, mert egybeolvadt a környezetével – folytatta Berkes Gyula plébános, aki 23 éve szolgál a Szent Kamillus Római Katolikus Plébánián.

Mint mondja: nagyon büszke az elmúlt több mint két évtizedre. Voltak ugyan kisebb-nagyobb nehézségek, de sikerült olyan egyházközséget kapnia és kialakítania, amelyben nemcsak neki, hanem a Jóistennek is öröme telhet.

A főoltár restaurálása három évig tartott. A szobrok között ott van Szűz Mária, a szerzetesek védőszentje, és Árpád-házi Szent Erzsébet is, aki éppen pénzt nyújt át egy koldusnak. Emellett találhatunk szobrot Szent Istvánról és Szent Lászlóról is.

– A templomot 1776-ra építették meg a kamilliánusok. Most az épület új szőnyegezést is kap, ami jobban illeszkedik az elkészült főoltárhoz. Azt szoktam mondani, hogy egy plébános soha nem lehet megelégedve. Nem panaszkodhatom. Gyönyörű szép lett a templomunk, és örülök, hogy a hívek, főleg a gyermekek a nyári szünetben is folyamatosan látogatták a szentmiséket – tette hozzá a plébános.

A munkálatok nagy részét Springer Ferenc festő-restaurátor és Szalay György faszobrász-­restaurátor végezték. A főoltár valószínűleg 1764-ben készülhetett, erről egy hátoldali felirat tanúskodik. Az is valószínű, hogy nem itt állították össze, hanem darabokban hozták ide, és 1772-ben építették össze.