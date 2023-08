A biztonsági öv mellett a gyermeküléseket is ellenőrizték. Bár az országos átlagnál többen kötik be, még mindig túl sok olyan eset történik, ahol életet mentett volna a becsatolás.

Nyugat-Magyarországon a járművezetők 90 százaléka, a hátul utazók 71 százaléka használja az övet, és a gyermek biztonsági eszközöket 62 százalék, ami jobb, mint az országos átlag, ahol a sofőrök 88, az utasok 57 és a gyermekek 60 százaléka van csak biztonságban. Ugyanakkor még mindig sok a hiányosság.

Rosta Roland rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési, Balesetmegelőzési Bizottság titkára érdeklődésünkre elmondta, 2021-ben például 65 ember életét lehetett volna megmenteni ha övet használ. – Könnyű sérülés lehetett volna, de kiesett az autóból, vagy úgy ütközött neki a műszerfalnak, hogy az életét vesztette. Ez egy magas szám és 140 körüli a súlyos sérülés. Mind elkerülhető lett volna, mert a biztonsági öv megfogja és egy zúzódással megússza a sofőr, vagy utas. Elmondta, nagy sebességű ütközés esetén bekötetlenül szinte kivétel nélkül kizuhan az ember a járműből, ami pedig nem ritkán ráesik.

– Nincs kifogás. „Nyomja a vállam, vágja a hasam"? Akkor állítani kell, vagy ülésmagasítóra van szükség! – mondja a rendőr.

A világon évente 1,3 millió ember veszti életét közlekedési balesetekben a WHO mérései szerint. Jellemzően azokban az országokban magasabb a szomorú statisztika, ahol kevésbé használják a biztonsági övet.

Seatbelt Plus - biztonsági öv ellenőrzés és tájékoztató Győrben. Fotó: Csapó Balázs

Egész évben nemzetközi akció részeként ellenőrzéseket tartanak ellenőrzéseket, de plakátkampánnyal is szeretnék népszerűsíteni a passzív biztonsági rendszerek használatát. Vármegyénk összes nagyvárosában is ellenőrzések folynak a Seatbelt akció keretében – Kifejezetten olyan útszakaszokon is, ahol a statisztikák szerint több baleset történik. Nem az a lényeg, hogy felelősségre vonjunk és büntessünk, hanem egy társadalmi felelősség vállalásra szeretnénk buzdítani az embereket. Fontos hogy nem csak a balesetek számát igyekszünk csökkenteni de a bekövetkező balesetek kimenetelének súlyosságát is. Aki beköti az övet sérülés nélkül, vagy könnyű sérülésekkel megúszhat olyan esetet, amiben súlyos sérülést szenvedhetett volna, vagy akár meghal.

A gyermekek biztonságos bekötése a legalacsonyabb a statisztikák szerint, pedig azt gondolnánk, rájuk vigyázunk a legjobban. Fotó: Csapó Balázs

Rosta Roland szerint, kapni lehet külön csatot, hogy ne sípoljon az autó, de butaság trükközni. – Láttunk már pólót is amire rá van festve az öv. Szörnyű dolognak tartom ezt, mert nem csak a rendőrt akarja megtéveszteni, de becsapja saját magát. Ha baleset van, biztos megsérül, kirepül az autóból egy ütközés esetén.

Reggel hat órától tízig több tucat szabályszegést regisztráltak Győrben a rendőrök az ellenőrző akció során.