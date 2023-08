- Tekintettel arra, hogy a gépkocsik bérlését a Városházán nem a polgármester koordinálja, nem tudtam arról, hogy mennyiért bérelik a polgármester szolgálati autóját. Most szembesültem ezzel az árral. Amikor polgármester lettem, nem kértem új autót, hanem beleültem abba a mellékelt fényképen is látható A8-as személygépkocsiba, melyet az elődömnek béreltek, és amit addig ő használt. Vizsgálatot rendeltem el és az általam is csak most ismertté váló bérleti díj mértékét indokolatlanul magasnak tartom ezért utasításba adtam a bérleti szerződés felmondását. Ezen túl a Városháza saját tulajdonában lévő, már az előző ciklusban beszerzett, konkrét személyhez nem rendelt, s eddig a kollégák által éppen az adott feladatokhoz használt autóval fogok járni.