A pótfelvételi során az általános felvételi eljárásban be nem töltött helyekre pályázhattak azok, akiket a júliusi ponthatárok alapján egyik megjelölt helyre sem vettek fel vagy korábban nem is jelentkeztek. A megyei intézményekbe is sokan szerettek volna bekerülni. A győri Széchenyi István Egyetemre már a júliusi felvételi során közel négy és fél ezren kerültek be, ami 40 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A pótfelvételi újabb rekordot hozott.

A győri Széchenyi István Egyetemre a pótfelvételiben a tavalyinál 91 százalékkal többen adták be jelentkezésüket, a felvettek száma pedig közel a duplájára emelkedett.

A Széchenyi István Egyetem a pótfelvételi eljárásban 68 képzést hirdetett meg újra, köztük államilag finanszírozott helyeket is. Közülük hat angol nyelven is elérhető volt. Az intézmény népszerűségét jelzi, hogy a pótfelvételi eljárás is rekordot hozott, 797-en adták be pótjelentkezésüket az intézménybe. Tavaly ez a szám 418 volt. Közülük tavaly 280-an, idén pedig 534-en nyertek felvételt a győri egyetemre. Így a szeptemberben kezdő gólyák száma kis híján eléri az ötezret. Tavaly ez a szám 3500 volt.

Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karra jutottak be a legtöbben a pótfelvételi során, több mint háromszor annyian, mint tavaly. Hasonlóan nagy volt az érdeklődés a gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki karon fennmaradt helyek iránt. Emellett a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon megduplázódott a felvett hallgatók száma, az Apáczai Csere János-karra pedig több mint másfélszer annyian kerültek be, mint tavaly. Hasonlóan jó eredménnyel zárt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar is. Az egészség- és sporttudományi karon a pótfelvételi eljárásban a legkeresettebbnek a szülészeti-nőgyógyászati szonográfia mesterszak bizonyult, míg az építész-, építő- és közlekedésmérnöki karon az építőmérnöki alap-, valamint az infrastruktúra-építőmérnö­­ki mesterszakra jutottak be a legtöbben.

– Az idei felvételi számok minden eddigit túlszárnyalnak, amely öröm, de egyben nagy felelősség is. Egyetemünknek minden egyes hallgató fontos, ezért hatékonyan szeretnénk hozzájárulni sikeres pályafutásukhoz – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

A Soproni Egyetemnek a csúcsokat döntő általános felvételi eljárást követően a pótfelvételi során korlátozott számban volt lehetősége képzéseket meghirdetni. Ezekre idén 91 hallgató nyert felvételt, amely nagyságrendileg megegyezik a tavalyi esztendő adataival. Ezzel a Soproni Egyetem több képzése tekintetében is maximális kapacitásszámának közelébe került. A meghirdetett képzések között a pótfelvételi során népszerűek voltak a környezetmérnöki és a kommunikáció-médiatudomány szakágak. A most felvettekkel együtt több mint 1300 új elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait, amely az összlétszám tekintetében 90 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest – tudtuk meg az egyetemtől.