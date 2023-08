Fekete Richárd, a fürdő üzemmérnökség-vezetője arról számolt be, a 2021-ben átadott Lőver Uszoda jelentősen nagyobb lett a régi, Csik Ferenc Uszodához képest, ezzel együtt az úszók száma is 65–70 százalékkal megnőtt. – Szeptembertől május végéig tart a téli időszak, amikor napi mintegy ezer vendég lép be a kapun. Tehát havonta közel 30 ezer fő fordul meg a létesítményben, ami köszönhető a nagyobb felületeknek és a kényelmesebb parkolásnak. Ráadásul a jegy­árainkat országos szinten, újonnan épült uszodákhoz képest fél áron tartjuk. A törzsközönségünk főként sportolók, de érkeznek hobbiúszók és turisták is – részletezte Fekete Richárd.

A Lőver Uszoda az elmúlt két év alatt számos vízisport-rendezvénynek adott otthont: a FINA vízilabda-világbajnokságnak, a magyar férfi és női vízilabda-kupadöntőnek, valamint a Magyar Úszó Szövetség Sopronban rendezte meg a Modern Városok Kupát. Emellett évente megrendezik a hagyományos Csik Ferenc-­emlékversenyt, és a Lőver Kupát is.