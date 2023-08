A sorozatrajongók gyakran találkozhatnak a világpiac epizódjaiban magyar utalásokkal: egy-egy hazai szereplő, ránk jellemző mondás, magyar városok, helyszínek, rendezők, operatőrök. Az egyik legsikeresebb sorozatokkal foglalkozó weboldal, a Sorozatjunkie érdekes összeállításban mutatja be ezeket „Magyar jelenlét” címmel. Itt aztán bőven van miből szemezgetnünk. Például az utóbbi évek sikersorozatában, az FBI: Internationalben is magyar jelenlétre bukkanhattunk, méghozzá az operatőr Szalay Attila személyében.

Találkozhattunk hazánkfiával tavaly a Netflix favágós dokumentum-realityműsorában is, ahol a benevezett játékosok között Schafer Zoltán is helyet kapott. Aztán ott volt a Stranger Things-széria, aminek negyedik évadjában két epizódot is Antal Nimród rendezett. Vagy elég visszagondolni a Britain’s Got Talent tehetségkutató műsorra, amelyben nem is olyan régen Bérczes Christine Elisabeth ausztrál ju- hászkutyát táncoltatott. Több sorozatban hangzik el Budapest neve, de magyar utalásokkal is gyakran találkozhatunk, mint például amikor főzőműsorokban említik az „Erős Pistát”.

Nemrég lehetett látni az Apple TV kínálatában a „Hijack” című angol sorozatot, aminek a középpontjában egy üzleti tárgyalásokkal foglalkozó férfi kénytelen másfajta helyzetben bevetni képességeit, hogy megmentse utastársait s magát egy London felé tartó, eltérített repülőgépen. Magyarország felett is elrepülnek, és az egyik epizódban le is akarják tenni a vasmadarat. Konkrétan a győri reptérre. A főszereplő Idris Elba volt, így sokan felkaphatták a fejüket, amikor a világhírű színész nemcsak Magyarországról beszél az egyik epizódban, hanem a győri repteret is említi a hazai rajongók legnagyobb örömére. Egy szó, mint száz, a magyarok mindenhol ott vannak! Aki sok sorozatot néz, legyen az amerikai, angol vagy koreai, gyakran találkozhat hazánk kiválóságaival vagy éppen Magyarországgal.