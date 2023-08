Horváth Tihamérné a kónyi Piros Rózsa Nyugdíjasklubnak tizenöt éven át volt vezetője. Továbbvitte a hagyományokat, szervezte a programokat. Munkájával kiérdemelte a Kóny Községért díjat.

Kiss Miklósné Tóth Magdolnának Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi és közösségi munkájáért Kóny Községért Díjat adományoz. Kiss Miklósné, a mindenki által ismert Magdióvónéni 1960. április 29-én született Kónyban.1978-banérettségizetta győri Zrínyi Ilona óvónőképző Gimnáziumban, majd 1984-ben a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán levelező tagozaton óvodapedagógusi oklevelet szerzett. Óvónői pályafutását1978-bana rábacsécsényi óvodában kezdte meg, ahol 2 évig dolgozott. Majd 1980. augusztus 16-tólhazakerült szülőfalujába, az új óvodába, ahol 38 éven keresztül dolgozott lelkes, gyermekszerető, csoport vezető óvónőként. A mindig mosolygó, nyugodt légkört varázsló Magdi óvónéni több generációnak mesélt, énekelt, rajzolt, több száz gyermeket tanított szépre jóra.

A díjat idén megkapta a csornai körzeti labdarúgó-bajnokságot huszonöt évvel ezelőtt megnyerő kónyi labdarúgócsapat is.

Gyermekszeretete, szakmai tudása elismertté tette a szülők és kollégák körében is, melyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy 2006-tól 12 éven keresztül, egészen nyugdíjba vonulásáig óvodavezető helyettesként is tevékenykedett, segítve az óvodavezető munkáját.2018. július 31-gyel,40 év közalkalmazotti jogviszony után vonult nyugdíjba. Nyugállományba vonulása alkalmából 40 éves kiemelkedő óvodapedagógusi munkáját Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. Közéleti tevékenysége is meghatározó volt. Hosszú időn keresztül aktívan részt vett a községi rendezvényeken, a rendezvények előkészítésében. Tagja volt az Erkel Ferenc Énekkarnak, 2002-től 2019-ig önkormányzati képviselő, bizottsági tag, évekig pedig az egészségügyi és szociális bizottság elnöke volt.

Tóth Sándorné, Soós Juliannának Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi és közösségi munkájáért Kóny Községért Díjat adományoz. Tóth Sándorné, a mindenki által ismert Jutka óvónéni 1951. március 23-án született Kónyban. A győri Zrínyi Ilona óvónőképző gimnáziumban érettségizett 1969-ben. Az érettségi után a kónyi Napközi Otthonos Óvodában helyezkedett el óvónőként. Szakmai tudásának gyarapítása érdekében1975-ben a soproni óvónőképző főiskolán óvónőioklevelet szerzett. Első és egyetlen munkahelye a kónyi napközi otthonos óvoda volt, ahol 2007-es nyugdíjba vonulásáig 38 éven keresztül dolgozott.

A nyugodt légkört varázsló Jutka óvónéni évtizedeken át a kónyi gyermekek kedves óvónénije volt. Egész pályafutás alatt nyitott volt az új nevelési módszerek megismerésére, alkalmazására. Lelkes úttörője volt az óvodai néptáncoktatásbevezetésének, ezért 1994-ben a szombathelyi Tanárképző főiskolán megszerezte a néptáncoktatóiképesítést, mely tudását egészen nyugdíjba vonulásáig kamatoztatta is az óvodában. Ezáltal sok kisfiú és kislány sajátította el a néptánc alapjait, ismerte meg a néphagyományokat. Nevelő-oktató munkáján kívül társadalmi munkát végzett a helyi vöröskeresztben, melynek 1990-től több mint 10 éven keresztül a titkára volt. Ezen időszak alatt vezetésével az alapszervezet több alkalommal végzett karitatív tevékenységet, melyért elismerésben is részesült.

Horváth Tihamérné Kocsis Gizellának Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Piros Rózsa Nyugdíjasklub 15 éves vezetéséért és kiemelkedő közösségi munkájáért Kóny Községért Díjat adományoz. Horváth Tihamérné Kocsis Gizella 1948. március 20-án született Kónyban. Nyugdíjba vonulása után, 2008-ban az akkori klubtagok felkérésére vette át Máténé Marika nénitől az 1986-ban alakult, és a település egyik legjelentősebb és legnagyobb taglétszámmal rendelkező civil szervezetének, a Piros Rózsa Nyugdíjas Klubnak a vezetését, melyet 2022. december 31-ig, 15 éven keresztül időt és fáradságot nem kímélve lelkiismeretesen vezetett. Vezetői tevékenysége alatt igyekezett tovább vinni a régi hagyományokat, programokat: 2 heti rendszerességgel klubfoglalkozások, klubtagok névnapjainak megünneplése, anyák-apák napi rendezvény, karácsonyi ünnepség, farsang, kirándulások, hogy csak a legjelentősebbeket említsem.

Ugyanakkor tovább próbálta színesíteni a klubéletet: énekkar szervezésével, a klub baráti körének kialakításával, melynek köszönhetően 3 falu időseivel -a szlovákiai Lúcs nyugdíjas klubjával, a Markotabödögei Őszirózsa és a Bágyogszováti Borostyán Nyugdíjas Klubokkal-is tartják már évek óta a kapcsolatot. Az elmúlt 15 év alatt a Piros Rózsák klubvezetőjük szervezésében ellátogattak Magyarországtöbb mint 80 településére, de jártak határainkon túl is. A kirándulásaik közül kiemelkedik az 5 napos erdélyi utazásuk. Vezetése alatt a klub rendszeresen szerepet vállalt Kóny életében is: szervező munkájának köszönhetően, vezetésével a Bikafesztivál-majálisok alkalmával évről-évre lángossal kedveskedtek a rendezvényre kilátogatóknak, valamint számos alkalommal résztvevői voltak településünk ünnepi rendezvényeinek is. A nyugdíjas klub vezetése során mindig szem előtt tartotta az alapítók célját, hogy a magára maradt, a világra nyitott és a közösséget szerető emberek számára lehetőséget biztosítson szabad idejük hasznos eltöltésére. Ami elmondhatjuk sikerült is neki.