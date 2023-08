Újra van települési címere Kónynak. Egy olyan jelkép, amely bemutatja a falu elmúlt nyolc évszázadát, és üzen a ma élőknek. A néhai Lakatos Gy. László grafikusművész és Tasnádi Krisztina heraldikus tervezték és készítették.

– Mostantól első számú jelképünk, bízunk benne, hogy évtizedekre, évszázadokra. Történelmi megalapozottsá- gával megfelel a heraldika szigorú szabályainak – mond- ta Aller Imre, Kóny polgármestere.

Az új címert a hétvégi falunapon mutatták be a faluházban tartott ünnepségen. A polgármester hangsúlyozta: azt reméli, hogy mind a helyiek, mind a vidékiek szemében a kónyi identitás megtestesítője lesz.

– Nagy szükség van a mai zűrzavaros időkben arra, hogy legyenek olyan eseményeink, emlékeink, jelképeink, amelyek biztos pontot jelentenek az életünkben és rájuk tudunk mutatni: ezek vagyunk, ezt gondoljuk a világról és ezt akarjuk megmutatni. A címer magában foglalja Kóny múltját, jelenét és remélt jövőjét. A jövőt azzal a hozzá fűzött reménnyel, hogy unokáink is ezt a címert használják. Bízom benne, hogy ők is úgy tekintenek vissza ránk, őseikre, mint mi most az eleinkre. Mert ezzel a címerrel előttük tisztelgünk, az ő tetteik visszhangoznak nyolc évszázad távolából felénk – fogalmazott Aller Imre.