A győri Németh Ádám a nyáron kötötte össze az életét feleségével, Németh-Varjas Annával. Többévnyi távkapcsolat után költöztek össze előbb Győrújbaráton, majd pedig Győrben.

– Annával már több mint tizenegy éve alkotunk egy párt, az esküvőnket pedig a megismerkedésünk évfordulója utáni napra időzítettük, azon a napon tartottuk a lakodalmat Győrben – avatta be lapunk olvasóit a részletekbe Ádám. – Már másfél éve készültünk a nagy eseményre. Utólag nézve nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy minden lehetőséget mérlegeltünk – mondta.

– Sikerült jó helyszínt, jó szolgáltatókat találni és egy életre szóló élménnyel gazdagodni – folytatta Németh Ádám. – A szolgáltatókkal együtt ötvenen voltunk, ez ma egy kisebb esküvőnek számít. Sajnos az árak sokat emelkedtek mostanában, ezért is örültünk, hogy tavaly foglaltunk le mindent, amit csak lehetett. Ismerősöktől és fotósoktól, videósoktól kérdeztük, hogy mennyit nőttek a szolgáltatások árai, és átlagosan harminc százalékot mondtak. A legköltségesebb tételt az étkezés jelentette, mert italcsomaggal együtt kértük, utána a videóst és a fotóst mondanánk nagyobb kiadásnak.

Az első negyedévben csak a fele

Esetük örömteli, és azért nem példa nélküli: június végéig Győr-Moson-Sopronban 950 pár mondta ki hivatalosan a boldogító igent. Ám tavaly ugyanez a szám még jóval magasabb, 1513 volt (részletek a táblázatban). Az országos trendnek megfelelően ugyanis jócskán mérséklődött a házasodási kedv Győr-Moson-Sopronban is az év első hónapjaiban: a KSH friss adatai szerint a vármegyében 2023. január-­márciusban 249 pár kötött házasságot, 50 százalékkal kevesebb, mint 2022 azonos időszakában. A házasságkötések száma itt esett vissza a legnagyobb mértékben.

Tavaly az első negyedévben 503 pár kötött házasságot Győr-Moson-Sopronban, az első félévben összesen 1513-an, a harmadik negyedévben 1278-an, az év során 3310-en. Az idei első féléves adat 950. Komárom-Esztergomban a házasodási kedv ugyancsak mérséklődött: 2023. január-márciusban 240 pár kötött házasságot, 35 százalékkal kevesebb, mint 2022 azonos időszakában. Az első féléves adat 747.

A csúcs után lejtmenet

– Két összetevős a történet: egyrészt a pandémia alatt sokan elhalasztották a házasságkötésüket, ezeket aztán tavaly pótolták. Egy éve ősszel rengeteg polgári esküvőt és lakodalmat tartottak felénk is, természetes, hogy ahhoz képest most kevesebben kötik össze az életüket – adott magyarázatot a házasságkötések számának zuhanására a lapnak Takácsné Simon Niki, a RoseGold győri esküvőszervezője. – A másik ok a kisebb adatra pedig vélhetően a bizonytalan gazdasági helyzet, amelyben sokan érzik úgy, hogy inkább nem most házasodnak össze, kivárnak. Ha esetleg mégis, akkor pedig a lakodalom lesz kisebb létszámú, mint korábban tervezték, ráadásul csökkentett költségvetéssel.

Hosszabb házasságok

Nézzük az országos adatokat: az első félévben 20.897 pár kötött házasságot, 30 százalékkal, 8778-cal kevesebb az egy évvel korábbinál. Január-februárban 45, március-áprilisban 31, május-júniusban 22 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2022 azonos hónapjaiban.

A történethez azonban hozzátartozik, hogy az Európai Unióban messze Magyarországon kötik a legtöbb házasságot, 2021-ben például az arány ezer emberre 7,4 volt, miközben Szlovéniában és Portugáliában 2,8, Olaszországban 3,1. A válások száma Magyarországon tavaly 17.695 volt. A legtöbben 2015-ben váltak el, akkor 20.315 házasság ért véget, a közelmúltat nézve pedig a legkevesebben 2020-ban, akkor csupán 14.979 válásra került sor. A váláskori átlagos házasságtartam egyfolytában emelkedett az utóbbi négy év­tizedben: míg 1980-ban még átlagosan 10,6 év után ért véget egy házasság, addig tavaly ez az érték már 13,9 évre nőtt.