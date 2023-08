Farád két forgalmas útszakasza újul meg a Magyar Falu Program keretében nyert pályázatokkal. Illetve az egyiken már végeztek is a szakemberek. Szalai Zoltán polgármester a Kisalföldnek elmondta: mindkét beruházást régóta várták már a helyiek, hiszen a burkolatok balesetveszélyesek voltak. Ezeken kívül járdaépítés is folyamatban van a településen.

– A Fő utca burkolatát sikerült rendbe tetetnünk a templomtól egészen a faluvégig. Tudom, hogy a főúttól a templomig is ráfér a felújítás az utcára és készülünk erre a munkára is. Egy másik pályázattal szeretnénk hozzá forrást nyerni – tájékoztatott Szalai Zoltán. A másik nagy feladat Farádon a Mátyás király utca felújítása. A kivitelezésre szintén a Magyar Falu Programban kapott támogatást az önkormányzat. A 85-ös főúttól Jobaháza felé, egészen az M85-ös gyorsforgalmi út felhajtójáig dolgoznak majd a munkagépek. „Nagy dolog lesz a község életében, ha ezt a szakaszt is sikerül megújítanunk. Szeptember elején kezdődik a beruházás a terveink szerint” – jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: ez a szakasz korábban a Magyar Közút kezelésében volt, a gyorsforgalmi utak építésekor került át az önkormányzat működtetésébe.

Rövidesen járdaépítés is indul Farádon. A Fenyőfa utca nyugati oldalán pótolják a gyalogjárót, ugyancsak pályázati támogatás segítségével.