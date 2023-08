Ahogy Itáliában szokás, De Pellegrino úr sem gombócban mérte, hanem kanállal kente a fagylaltját. Győrt nagyon szerették – ezt fiuk, Nino többször hangsúlyozta Imre Bélának –, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a második világháború után ismét megnyitották fagyizójukat az Árpád úton, s a Rákosi-diktatúra legkeményebb éveiben is kitartott De Pellegrino Frigyes és felesége. Végül 1953-ban »tanácsolták el« őket Győrből, ekkor tértek haza Észak-Olaszországba. Idővel a család nem csupán a Velencéhez közeli kistelepülésen, de a németországi Frankfurtban is nyitott fagyizót” – mondta Biczó Zalán.

II. Lajos bajor király a Lelóczky-cukrászdából rendelt tortaszeleteket

A Bergmannék előtt Győr leghíresebb cukrászdinasztiája a Lelóczky család volt. „1886 őszén nyitott a cukrászdájuk a belvárosi Kazinczy utcában. A szakmát Budapesten a Gerbeaud-ban is tanuló Lelóczky Gyula rövid idő belül fogalommá vált. A mester nemcsak süteményeket és tortákat kínált, de csokoládét, cukorkákat és fagylaltot is készített a győriek örömére. A XIX. század végén a városban mindössze öt cukrászda működött, többségük szendvicsekkel is szélesítette a repertoárt, valamint szeszes italokat is mértek. Lelóczky úr a millennium évében, 1896-ban költözött kicsit arrébb a Kazinczy utcából az akkori Deák utcába.

Utóbbi helyen nyitott cukrászdája a mai napig vendéglátóhely, itt működik a John Bull Pub. Lelóczky Gyula évtizedeken át sikert sikerre halmozott, számos országos szakmai díjat kapott. 1914-ben a bajor király, II. Lajos annyira megkedvelte a süteményeit, hogy sárvári tartózkodása idején naponta rendelt győri tortaszeleteket a Lelóczkyból. A családfőtől az üzletet fia, Jenő vette át a ’20-as évek elején. Ő is legalább annyira tehetségesnek bizonyult, mint édesapja, ráadásul fiatalon nyugat-európai tanulmányutakat tett Svájcban, Párizsban és Nizzában.