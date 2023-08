10 éve – Vádat emelnek a buszsofőr ellen

Vádemelést javasolt a rendőrség azzal a soproni buszsofőrrel szemben, aki a gyanú szerint ittasan ült a harkai járat volánja mögé – tudta meg a Kisalföld a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén. Az ügyészségnek megküldött indítvány szerint megalapozott a férfi ellen ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés vétségének gyanúja áll fenn.

Rendkívüli felmondással azonnal megszüntette a közlekedési társaság annak a buszsofőrnek a munkaviszonyát, aki június 17-én este feltehetően ittasan ült a harkai járat volánja mögé. Hat jelzőtáblának ütközött, mire az utasok megállásra bírták – írtuk a Kisalföldben a drámai események után. A rémült utasok bírták megállásra a Sopronból indult járatot még a város határában, mindenki épségben leszállhatott, ám a sofőr még ezt követően is továbbhajtott: nagy sebességgel, nyitott ajtókkal száguldott ki a nyolc kilométerre lévő Harkára. Csak a járműben félmilliós kárt okozott, de nekiütközött és megrongált több közlekedési táblát is. „Az aluljáróban túl gyorsan hajtott, a kanyart is furcsán vette be. Az út menti diófa ága csak úgy kopogott a busz oldalán” – mesélte másnap a Kisalföldnek Pőcze Géza, egyike annak a tizenöt utasnak, akik akkor este a Kisalföld Volán járatával utaztak Sopronból Harkára. A Kőszegi út tetejére érve az autóbusz a padkának hajtott, megingott, szinte billegett. Akkorra az utasok már rémülten kiabálták a sofőrnek, hogy álljon meg. Végül két utas odament a vezetőfülkéhez, és megállásra szólították fel a sofőrt. A rendőrséget is a buszon ülők értesítették. A harkai megállóban a járőrök megszondáztatták a 45éves, soproni sofőrt. A vérvételkésőbb megerősítette: a férfi ittasan ült a volán mögé. A Kisalföld Volán azonnal elbocsátotta. Korábban nem volt gond alkalmazottjukkal, az eset a kollégáit is megdöbbentette. Az ügyészségnek megküldött indítvány szerint megalapozott a férfi ellen ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés vétségének gyanúja -közölte tegnap a megyei rendőr-főkapitányság.



20 éve – Autólopás kizárólag rendelésre

Az őrzött parkolóknak, a rendőrség hatékony munkájának és az autótolvajok ellen felállított Gepárd-csoportnak köszönhetően Mosonmagyaróváron és környékén kevesebb autót loptak el az utóbbi években. A profik időnként így is megtalálják a lehetőségeket.

A legegyszerűbb a Volkswagenek ajtaját kinyitni – állítja egy, a kocsilopás trükkjeit ismerő, névtelenséget kérő férfi. Elmondása szerint Mosonmagyaróváron jelentősen visszaesett az autóeltulajdonítások száma, ám továbbra is dolgoznak erre szakosodott emberek a városban.

– Gépkocsikat csak megrendelésre lopnak – kezdi mesélni a férfi. Korábban forgalmasabb időszakban akár tizenöt autót is elvittek – főleg külföldi rendszámút – erről a környékről naponta, ma talán ha egy-két kocsit kötnek el a tolvajok. Az őrzött parkolóknak, a rendőröknek, s a speciálisan felállított Gepárd-csoportnak köszönhetően évről évre kevesebb gépjármű tűnik el.

A kereslet változó: nincsenek felkapott márkák, mindent lopnak: volt, hogy személyes bosszúból még Trabantot is. Mindössze egy húzókulcs kell hozzá, amit a tolvaj benyom a zárba, s a keményfémből – króm-vanádiumból – készült szerszám széttöri azt. Ehhez mindössze öt másodpercre van szükség. Mivel az ajtó- és a slusszkulcs általában ugyanaz, ezért a húzókulccsal gyújtásra teszik a járművet. A fűtést felkapcsolják, s ennek segítségével tudják, hogy mikor fordíthatják vissza a kulcsot, ha elindult az autó.

– Vannak azonban olyan modernebb autók, melyeknek egy központi rendszeren keresztül blokkolják a motorját. Itt kicsit nehezebb a tolvajok feladata, ám nem megoldhatatlan. Egy trélerrel vagy egy vonóhorgos autóval, melyre egy csónakszállítót kötnek, egész egyszerűen felcsörlőzik az autót. Az óvatosabbak még egy „Autómentés” matricát is rátesznek autójukra, hogy ne szúrjon szemet az eset. Egyik ismerősöm autóját is így lopták el. –Magyarországon kevés olyan gépjármű van forgalomban, amely műholdkövetővel is rendelkezik. Hallomásból tudom, hogy ezek hordozható személyi számítógéppel kijátszhatók: a tulajdonos által az ajtó bezárásakor lejátszott hangot a gép felveszi, lebontja és visszajátssza, így zártörés nélkül kinyitják az ajtót. Beülve pedig kikapcsolják a műholdkövető rendszert.

A lebukás előbb-utóbb azonban bekövetkezik. Az autótolvajok folyamatosan, egymást váltva ülnek a rács mögött. Tudomásom szerint már megszűnt az a jogszabály, amely lehetőséget biztosít arra, hogy tettenérés után a tolvaj azt vallja: csak kocsikázni vette kölcsön az autót. Azzal viszont védekezni lehet, hogy csak feltörni akarta, ám ha mozgás közben fogják el az illetőt, akkor „viszi a balhét” – mondta a férfi.

25 éve – A kábítószer sohasem válogat

A sorköteles katonák húsz százaléka fogyaszt valamilyen kábítószert a Magyar Honvédség egészségvédelmi intézetének felmérései szerint – hangzott el a sororvosoknak tartott továbbképzésen Budapesten. A szám megdöbbentő, eszerint száz katonából minden ötödik él valamilyen amfetaminszármazékkal vagy egyéb doppingszerrel.

Többen a takarékossági okokra való hivatkozás „végeredményeként” tudják be a fogyasztott drog mennyiségét. A hétvégi eltávozások ugyanis a maguk módján „szolgálnak”. Felelőtlenséggel, kíváncsisággal, mindazzal, miszerint a kiskatona a szabadidejében azt csinál, amit akar. A húsz százalék mégis soknak tűnik. Kíváncsiak voltunk hát a megye valódi drogtérképére – már ami az egyenruhásokat érinti. Hogy a likócsi 12. vegyes légvédelmi rakétaezred laktanyalakói közül fogyasztottak-e már kábítószert, nem tudhatjuk. A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályának írásos engedélye nélkül erről senki sem nyilatkozhat. Az azonban gyanítható, hogy az eltávozástól, a társaságtól s nem utolsósorban a családtól függ, ki mennyire válik veszélyeztetetté. A drog ugyanis nem „nézi” az egyenruhát. A keményebb fajtája él, pusztít, a lágyabbhoz is könnyű hozzászokni. A győri Támasz Krízis- és Drogambulancián mindenesetre tudnak a problémáról. Sorkatonát is kezeltek már, s nem ritka, amikor a bevonuló kiskatona így keres kiskaput.

Dr. Horváth László, a győri Petz Aladár Megyei Kórház pszichiáter szakfőorvosa, a Támasz Krízis- és Drogambulancia vezetője nem csodálkozik, amikor veszélyeztetett vagy drogozó kiskatonákról faggatom. – Sokszor nincs könnyű helyzetben az orvos – véli dr. Horváth László.

– Többen ugyanis éppen ezzel keresnek maguknak kiskaput, s bújnának ki a katonaság alól. Ha a sorozóbizottságnak a legkisebb kétsége támad, az ambulanciára utalják, a kezelés hosszúsága pedig több hónap, fél év vagy még több is lehet. A főorvos a szóba jöhető okok között említi, hogy az őrség kivételével a sorkatonák túl sokat vannak a laktanyán kívül. Kísértést jelenthet a rossz társaság, de akad, aki arra hivatkozik, hogy nem viseli a kötöttséget, az egyedüllétet és a családtól való távollét is nehézséget jelent számára. A vizeletteszttel 95 százalékos biztonsággal lehet kiszűrni a drogfogyasztást.

Magam is hallottam olyan eredményről, ami 30-45 százalékos pozitív mintáról számolt be egy hétvégi eltávozást követő héten. A füvek, a lágy drogok használatát sokan bocsánatos „bűnnek” tekintik, pedig ehhez is könnyű hozzászokni. Pardavi András őrnagy, a Győri Határőr Igazgatóság pszichológiai szolgálatának vezetője túlzónak találta az adatot és a sorállomány megszűnése miatt az április 30-a előtti időszakról tudott csak nyilatkozni. Annak idején minden bevonuló fiatallal kitöltöttük az úgynevezett devianciatesztet, ami a drogkérdést is érintette – mondta el Pardavi őrnagy.

– Abból a realitásból indultunk ki, hogy a drognál az alkoholhoz hasonlítva előbb alakul ki a függőség. A veszélyeztetett ős katonákra odafigyeltünk, ha kellett, elbeszélgettünk velük. Öt év alatt azonban talán egyetlen olyan esetről tudok, ahol szerepet játszott a drog. De itt is inkább gyógyszerrel és alkohollal együtt kábította magát az illető. A pszichológiai szolgálat vezetője nem az egyenruhások, sokkal inkább az egész társadalom problémájának tartja a drogkérdést. Szerinte épp ilyen riasztó számokat kapnánk egy középiskolában vagy egy hazai diszkóban. Míg évekkel ezelőtt elvétve, jelenségszinten beszéltünk a kábítószerről, ma már tény: ketyeg a drogbomba, s nem tudni pontosan, mikor robbanhat...