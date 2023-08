Pintér-Péntek Imre elnök rámutatott, hogy a munka nehézségeit jelzi: a végül hárommilliárd forintos keret­összeggel kiírt pályázat alapján a felújításokba az országban tizenegy kamara vágott bele, végül Győr-Moson-Sopron mellett csak egyetlenegy volt képes befejezni azt.

Az elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a felújításban, szavait pedig azzal zárta, hogy a ragyogó külső sem ér semmit, ha nincs megtöltve tartalommal.

A székház a fenntarthatóság jegyében alakult át, a szolgáltatások a vállalkozások igényei szerint. A kamara székházának energetikai megújulása, a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a napelemek felszerelése végül 560 millió forintba került, ebből 340 millió forintot biztosított az állami pályázat, a többit a helyi kamara állta.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt hangsúlyozta, hogy egy épület szimbólum, találkozási pont. A közösség erejét is mutatja, azt, hogy mekkora becsben tartja magát, így aztán a gyönyörű székház az itteni vállalkozói közösség, üzleti élet összetartozását is jelképezi. Felidézte röviden azt is, hogy Magyarország az Európai Bizottsághoz 3,9 milliárd eurós hitelkérelmet nyújt be, hangsúlyozva, hogy hazánk az uniós források egyik leghatékonyabb felhasználója.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki beszédében: a magyar gazdaságot a kamarai rendszer képviseli, ennek fizikai megnyilvánulása pedig a székház.

– Ez a vármegye mindig azt mutatta az ország többi részének, hogy megfelelő gazdasági fejlődéssel hova juthat tíz vagy húsz év múlva – fogalmazott az országos elnök. Az eseményen ezt követően felidézték a kamara elmúlt évtizedeit, sikereit, a legjelentősebb mérföldköveket. Az átadót Szekeres Adrien énekesnő műsora színesítette, majd ünnepélyes szalagátvágással és partival zárult.