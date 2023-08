A 29 kilométeres vonalszakaszon az ütemezett, rendszeresen elvégzett ún. kihúzóerő-vizsgálatok megállapították, hogy az idei heves esőzések és az elmúlt hetek hősége hatására felgyorsult a korábban feltárt állapotromlás üteme, így szükségessé vált az eredetileg a jövő esztendő első negyedévére tervezett felújítási munkák újraütemezése, minél korábbi elvégzése.

A beavatkozás végrehajtására a MÁV által már 2019-ben elkészített, de forráshiány miatt több alkalommal elhalasztott infrastruktúra-fejlesztési program tervei alapján kerül sor. A kivitelezést a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG fogja elvégezni.

A műszaki tartalom pontosítása még folyamatban van, az érintett vonalszakaszon többek között megtörténik a felépítmény cseréje, az ágyazat rostálásával együtt. Jelenleg a vágányzári előkészítés zajlik, a kivitelezés – várhatóan egy-egy vágány folyamatos lezárása mellett – 2023. szeptember közepén indulhat meg és várhatóan év végéig befejeződik.

A korlátozás idejére a menetrend is módosul. A módosított menetrendek összeállításánál természetesen figyelembe veszik, hogy a belföldi távolsági és elővárosi szegmensben is az egyik legsűrűbb vasútvonal, továbbá a napi ingázás mellett jelentős a nemzetközi utasforgalom is. A vonatközlekedés változásáról minél előbb a lehető legszélesebb körű tájékoztatást fogja adni a MÁV, hogy az utazók időben felkészülhessenek.

A vasútvállalatokat a MÁV tájékoztatta a szokásos eljárástól eltérő egyeztetési szándékáról, amely során a vágányzárban alkalmazott technológia részletes ismertetése történik meg. Az árufuvarozó társaságok a felújítási időszakban kerülő útirányon keresztül közlekedtethetik a tehervonatokat.