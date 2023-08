– Saját ötlet alapján indult a kezdeményezés, amelynek célja kettős – kezdte Virágh Imréné, az esemény szervezője. Az egyik, hogy fehér ruhával, felvonulással és piknikkel hívjuk fel a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, a másik pedig, hogy elmondjuk az anyukáknak, ha az elején még egy kicsit nehezebben is megy a táplálás, ne nyúljanak azonnal tápszerért. Fontos, hogy a család ilyenkor is a kismama mellett álljon, támogassák, esetleg olyan szakemberhez forduljanak, aki ebben segít nekik. Ha ezt megteszik, az első nehézségek után olyan hosszan tartó anyatejes táplálás lehetséges, amely anyának és babának is egyaránt örömet jelent – zárta a beszélgetést.