55 éve - Az utolsó simításokat végzik az új győri állomáson

A vasutasnap alkalmából adják át rendeltetésének az új győri vasútállomást. Vajon az utolsó napokban mi történik az építkezésen? Készen áll-e majd minden az ünnepélyes átadásra? A sok határidő után nem csoda, ha az emberek aggodalmaskodva kérdik mindezt. Nos, az új állomás nyugalmas, komoly falain belül lázas munka folyik. Az építők, szerelők már valóban az utolsó simításokat végzik: a műszaki átadás során felmerült apróbb hibákat javítják ki, ahol szükséges, kisebb pótlásokat eszközölnek. Most már napokon belül befejezik ezt a munkát is és átadják helyüket azoknak, akik az állomás szép, korszerű termeinek végső csinosítását végzik majd. A postai szárny már bebútorozva, szőnyegekkel ellátva készen áll, várja a megnyitást. Az állomás részére is megérkeztek a bútorok. Mintegy öt vagon bútor és egyéb felszerelés várja, hogy a munkások elhelyezzék az állomás várótermeiben, egyéb helyiségeiben. Előreláthatólag pénteken befejeződik a bútorok elhelyezése is, s az ünnepélyes átadásra az utolsó szögig minden a helyén lesz. Az új állomás szép ajándék lesz a vasutasoknak, de az utazóközönségnek is. Az építkezés azonban nem fejeződik be az ünnepélyes átadással. Az építési vállalat tovább folytatja a munkát. Ezután kerül sorra a vágányhálózat korszerűsítése, kitérők építése, sőt egy új vágány lefektetésre is. Egy új szigetperont építenek, a régieket pedig megnagyobbítják. Az állomás fűtését szolgáló kazánházat az ősz beálltáig befejezik. Nagy munka lesz az állomás környékének rendezése is, amelyre ugyancsak ezután kerül majd sor.

50 éve - Hidegkúti Nándor a Vasas ETO új edzője

Edzőváltozás történt a Vasas ETO NB I-es labdarúgócsapatának Az új bajnoki idényben a mai nappal az edzői teendőket Hidegkúti Nándor látja el. Hidegkúti Nándor éppen a Balatonnál nyaralt, de örömmel vállalkozott a feladatra. A játékosok közül Palotait, Tamást, Orbánt jól ismere, hisz ellenük még játszott, nyilatkozta a Kisalföldnek. Máté és Povázsai pedig a keze alatt dolgoztak, amikor az MTK-nál működött. Olaszországban is szerzett tapasztalatokat. Az olasz és általában a nyugati labdarúgás legfőbb feltétele a játékosok kitűnő erőnléte. Ott a közönség kilencven percen keresztül küzdelmet akar látni, erre pedig csak a kitűnő erőben lévő játékosok képesek. Nyugaton egyre inkább teret hódít az ember ember elleni játék. Általánosan elfogadott a 4—2—4- es formáció, s ezen belül az edzők vég nélküli taktikázása jellemzi a labdarúgást. Ebben a felfogásban eltűnik a játékos jelleg a labdarúgásból, és helyette a küzdőjelleg domborodik ki, amit például a Fiorentinánál úgy valósított meg, hogy Robottit vagy Malatrasit bízta meg támadó szerepkör ellátásával, bár ők védőjátékosok. Arról sokat tudnék beszélni, hogy milyen fegyelem van a pfofi csapatoknál. A játékosok önmagukat is fegyelmezik, mert abból indulnak ki, hogy a sikeres szereplés növeli az „árfolyamukat”. Nyugaton a labdarúgás szakma.

20 éve - Fertődön a címer

A napokban elkezdett kastélyrehabilitációval párhuzamosan folytatódik a fertődi Esterházy-kastélyból származó berendezési tárgyak, műtárgyak visszavásárlása. Felbecsülhetetlen eszmei értékű muzeális kinccsel, korabeli Esterházy-címerrel gyarapodott legutóbb a gyűjtemény. Bak Jolán, a kastély e feladattal is megbízott tanácsadója elmondta, nemrég egy felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselő Esterházy-címer került vissza. Az 1800-as évek elejéről származó címert Andrásfalvy Bertalanegykori kultuszminiszter adta vissza, akinek édesapja az Esterházy-uradalomban tiszttartóként dolgozott. Amikor Andrásfalvy Bertalan hírét vette az Esterházy-kastély sok éve húzódó rekonstrukciós tervének, családjával úgy határozott, visszaszolgáltatja az ereklyét. A címert jelképes összegért, pár tízezer forintért bocsátották a megújuló kastély rendelkezésére. Bak Jolán elmondta még a muzeális értékű kincs restaurálására valószínűleg a jövő évben kerül sor. Andrásfalvy Bertalan a Kisalföld érdeklődésére elmondta, édesapja mentette meg és őrizte haláláig a nagybecsű emléket.