40 éve: Kúttisztításból tragédia

Halál a betongyűrűk között címmel számoltunk be egy szomorú hírről: Nyúlon két fiatal férfi életét követelte a meggondolatlan karbantartási munkálat. A Rákóczy telep 99-es szám udvarán a húsz éves Popovics Sándor kőműves, Kovács József 28 éves lakatos és Csomai Sándor 29 éves gépkezelő helyi férfiak benzinmotoros szivattyút használtak. A benzingőztől elkábulva a kútba ereszkedő Popovics Sándor és a segítségére siető Kovács József megfulladt, Csomai Sándor pedig súlyos mérgezést szenvedett. A benzinmotoros eszközt az áramszünet miatt használták elektromos társa helyett.

Csomai Sándort eszméletlenül vitték be a kórházba, ahol egy hetet töltött az intenzív osztályon. Utóbb így mesélt a történetről.

–Elkérték a benzinmotoros szivattyúmat, hogv dolgozni lehessen. Le kellett ereszteni a kútba, mert nem volt hozzá elég hosszú cső. Nem ilyesmire készült…. Sikerült kiszívatni a vizet, Sanyi lement. Az anyja még figyelmeztette is, de azt, mondta: „ha rosszul leszek, úgyis szólok”. Közben lett villany, leadtuk a búvárszivattyút. Sanyi talán tíz percig is lent lehetett, ki is adott vagy három vödör iszapot... Leszóltam: fordítsd oldalra a szivattyút, így nem hozza a vizet. De nem szólt vissza. Hirtelen azt gondoltam, megrázta az áram, mentem kihúzni a dugót a konnektorból. Mire visszaértem, már Kovács József is lent volt a kútban. Szólt, hogy menjek le, mert egyedül nem bírja el a Sanyit. Ezért mentem le én is …

De ő is eszméletét vesztette és nem is emlékszik többre. Szerencsére addigra már kisebb sokadalom állt az udvarban és a kút felett, és a bajba jutottaknak szaladtak létráért, kötélért így úszták meg hogy a kettőt nem követte még további haláleset.

30 éve: A Kisalföld a legolcsóbb napilap

Lapunkban szó esik az áfakulcsváltozás és a kulturális adó miatti megnövekedett előállítási költséget nem terhelik tovább az olvasókra, számukra az előfizetés és vásárlás az addigi áron marad, így viszont nem csak az országosan harmadik lemagasabb példányszámú a Kisalföld, de huszonnégy oldallal, színes nyomtatásban a legolcsóbb is a napilapok között.

10 éve: Megérkeztek az első menekültek a Vámosszabadi táborba

Harminc migráns érkezett Debrecenből, a kétszáz főre kialakított létesítménybe, melyet a tervek szerint szakaszosan töltenek fel. A helyiek biztonságérzete miatt a rendőrség tizenegy fővel állandó felügyeletet vállalt, és kamerarendszert is kiépítettek a környéken.