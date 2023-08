5 éve – Többet fizetünk bankkártyával

Hatalmas ütemben nő a bankkártyás fizetések, köztük az érintésesek száma és aránya. Érdemes azért észnél lenni, mert a plasztiklappal hajlamosabbak vagyunk többet költeni.

„Nálunk öt-hat éve lehet bankkártyával fizetni, amivel a vevők közül főleg az utóbbi három évben egyre többen élnek” – mondta lapunknak Széles Zoltán, akinek Győrben két húsboltja van. Mindkettőnek más a vevőköre, így a fizetési módban is vannak eltérések. A vásárcsarnokban lévőben a vásárlók nagyjából 70 százaléka, a vidéki buszpályaudvarnál lévőben viszont már csak fele egyenlíti ki a végösszeget készpénzzel. S azok többsége, akik előveszik a kártyájukat, a paypass funkciót használva csupán érintik.

Széles Zoltán örül a folyamatnak, mert egyszerűsíti a dolgukat, biztonságos, ráadásul segíti a becsületes kereskedők dolgát, hiszen csak készpénzes fizetésnél fordulhat elő, hogy valaki nem ad nyugtát. Hasonló a tendencia a nagyobb láncoknál is. Fodor Attila,a CBA kommunikációs vezetője kérdésünkre azt hangsúlyozta, hogy évről évre emelkedik a kártyás fizetések aránya. „A kereskedő szempontjából ennek és a készpénznek is vannak költségei, amelyek nagyjából kiegyenlítik egymást. Ugyanakkor az érintéses fizetés előnye, hogy gyorsabb, így rövidülhetnek a sorok a kasszáknál” – jegyezte meg a szakember.

A Magyar Nemzeti Bank adatsora ugyanerről tanúskodik. A plasztiklapok száma 9 millió körül alakult hazánkban az év elején, s most már háromnegyedüknek van érintéses funkciója. Ezzel párhuzamosan nagy ütemben bővül a forgalom. Az idei első negyedévben a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön 1172 milliárd forint értékben közel 167 millió vásárlási tranzakciót bonyolítottak le, ami 24 százalék fölötti emelkedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Az érintéses technológia jelentősége tovább nőtt, ennél 41 százalékos a növekmény egy év alatt. Ennek következtében 2018. január-márciusban a kártyás vásárlási forgalomnak darabszámban 76, értéken 64 százaléka valósult meg az új technológia segítségével. Ez azt is jelenti, hogy jellemzően a kisebb összegű vásárlásoknál mondunk igent a boltokban az „érinti?” kérdésre. Érdemes ugyanakkor tisztában lennünk azzal a kutatási eredménnyel, miszerint az ember evolúciója az elmúlt néhány évezred során úgy alakult, hogy agyunk fájdalomközpontja aktiválódik, amikor készpénzzel fizetünk. A bankkártya-használat nem kelt bennünk ilyen kellemetlen érzést, azaz plasztiklappal a kezünkben hajlamosabbak vagyunk többet költeni.

15 éve – Iskola- és óvodamentők

A Győrtől 30 kilométerre fekvő Tápszentmiklós óvoda- és iskolamentő akciójával példát mutatott az országnak. Nagycsaládosokat költöztettek a faluba, és még egy nyolclakásos társasház építésébe is belefogtak. Két éve a környék négy kis iskolája is bajban volt az alacsony létszámok miatt A tápszentmiklósiak az előremenekülést választották.

Iskolamentő akciójuk olyan jól sikerült, hogy a 2007-es tanévkezdésre az intézményt bővíteni kellett, s a község vezetése egy nyolclakásos társasház építését szorgalmazta, újabb nagycsaládosok beköltöztetésére. Az otthonok korszerű technológiával készültek, a helyi önkormányzat a tervezési és az ezzel járó összes, a lebonyolítási-eljárási költséget magára vállalta, a közművek kiépítését és a telket ingyen adta.

Zsiga Zsolt a most beköltözők nevében többek között az önkormányzati segítséget, no és a községbeliek hozzáállását, fogadókészségét is megköszönte. Ez a szándék, a lakópark kialakítása mindannyiunkkal jót tett, köszönet érte. Eddig Székesfehérváron panelben éltünk, gondoltuk, megpályázzuk a lehetőséget. Komáromban találtam állást, a nejem pedig gyeden van a fiunkkal. Reménykedünk, hogy itt, ebben a közösségben végleges otthonra találunk.

Nemrég adták át a település nyolclakásos társasházát, a programnak köszönhetően a faluban 65-tel, összesen 44 gyermekkel többen élnek. A nyolc lakásra száznegyven család jelentkezett az ország különböző részeiből, s a képviselő-testület döntött arról, hogy mely családok költözhetnek. Kovács József polgármester a lakópark ünnepélyes átadásán elmondta, a tápszentmiklósi példából országos modell lett, hiszen azóta – nagycsaládosok beköltöztetésével – az ország több településén is megpróbálkoztak. – Önkormányzatunk programja a település létszámának növelését, a családok segítését kiemelten kezeli – szögezte le Kovács József a Napsugár lakópark első társasházát a jövőben akár több is követheti. Mindenesetre köszönet azoknak, akik velem együtt hittek a sikerben, hogy a tanévkezdetre a társasház elkészül s a családok beköltözhetnek. A kis- és nagyobb gyermekek jelenlegi létszáma legalább tíz évre előre garantálja az iskola működését.

20 éve – Milliós vízdíj tartozás

A győri székhelyű Pannon-Víz rt.-nek a június 30-i állapot szerint a lakosság mintegy 200 millió, a közületek 70 millió, más fogyasztók 24 millió forinttal tartoznak – mondta el a Kisalföldnek Szirmai László, a cég külső kapcsolatok osztályvezetője. A győri és a soproni vízszolgáltatónak egyaránt sok 10 millió forintos kintlévősége van. A cégek előbb fizetési felszólításokkal próbálkoznak, s csak ezt követően fordulnak a bírósághoz.

A szakember szerint a nyár mindig kritikus időszak, ilyenkor általában megnő az adósok száma – nem éppen a nagyobb vízigény, hanem a nyaralások, és az ezzel együtt járó figyelmetlenség miatt. Év végére a társaság kintlévősége rendszerint százmillió forint alá csökken.

Szirmai László elmondta azt is, hogy a Pannon-Víz rt.-nél a fél éven túli tartozások összege jelenleg 75 millió forint körül van. Ha valamely fogyasztónál a „szép szavak”, azaz a fizetési felszólítások nem használnak, a cég a bíróság segítségével próbál pénzéhez jutni. A megyeszékhely egyik nagyobb élelmiszer-ipari cégét – amely 4,3 millió forinttal tartozik – bírósági végzés alapján például másfél hét múlva tervezik lekapcsolni a csatornahálózatról, feltéve, ha addig nem kezdi meg rendezni adósságát. Sipőcz Ernő elnök-vezérigazgató szerint a társaság számára legalább ekkora gondot jelent a vízlopás. Nemrégiben egy svájci vállalattal átvizsgáltatták agyőri csatornahálózatot, s kiderült, hogy Győrben nincsenek rejtett csőtörések, vagyis a rendszerből hiányzó vizet zömmel a feketén rákötők használják el. Sipőcz Ernő ugyanakkor megjegyezte, a megyében azért jobb a fizetési morál, mint például Kelet-Magyarországon. A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. jelenlegi fogyasztói kintlévősége meghaladja a hetvenmillió forintot – tudtuk meg Tóth Jánostól, a részvénytársaság pénzügyi osztályvezetőjétől. Ebből harmincnégymillió forintot tesznek ki az egy-harminc napos határidejű számlák. Az egy éven túli adósság végösszege 6,7 millió forint. A legnagyobb céges tartozás megközelíti az ötmillió forintot, míg a lakossági fogyasztók közül akad olyan lakástulajdonos, akinek több százezer forintra növekedett az összeg, a ki nem fizetett számlája. A huzamosabb kintlévőséget képező 37 millió forint túlnyomó része 10-40 ezer forintos hátralékokból tevődik össze. A behajtásra nincs más eszköz, mint a fizetésre szóló többszöri figyelmeztetés. Ezek megtörténte után tavaly harminc esetben került bírósági szakba a fizetési meghagyás, ennek következtében hatszázezer forintot sikerült behajtani. Idén eddig tizenöt fizetési meghagyást juttatott el a bíróságra a vízmű. A bírósági határozatokat követően az eddigi bevétel félmillió forintnál tart.