Németh Zoltán elnök köszöntője után Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke mondott ünnepi beszédet. A vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke, Gróf Széchényi Ferenc-díjat Kertész József, a Dr. Kovács Pál-díjat Tóth Ildikó, a Bauer Rudolf-díjat Gyurka János, a Dr. Petz Aladár-díjat dr. Vasas István, a Dr. Csizmadia Andor-díjat Könczöl Ferenc vehette át.

– Az augusztus 20-i ünnepen hálásan gondolunk azokra, akik az elmúlt évszázadokban hozzájárultak hazánk fejlődéséhez és szabadságához – mondta Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata ünnepi díszközgyűlésén köszöntőjében Németh Zoltán elnök. – Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy az egymás iránti szeretet és tisztelet, az összefogás és az együttműködés azok az értékek, amelyek megerősítik nemzetünket és biztosítják jövőnk fényét. Ezen a jeles napon ne csak az elmúlt évszázadok nagy történelmi eseményeire emlékezzünk, hanem tekintsünk előre és készüljünk fel a jövő kihívásaira is.

Az elmúlt időszakban sok problémával néztünk szembe, de mindig megmutattuk, hogy a magyar nép összefogással és kitartással mindent legyőzhet. A COVID rombolta az emberi kapcsolatokat, a közelünkben lévő háború pszichés terhet is ró ránk, az európai neoliberálisok erőszakosan rombolják a társadalmat és a nemzettudatot, az évek óta tartó világgazdasági válság mindenkinek nehézséget hoz, a világ változása olyan gyors, hogy nehéz hozzá alkalmazkodni. Olyan mértékű a bizonytalanság, hogy nagyon nehéz szilárd alapokat találni. Most különösen fontos, hogy az értékeket kiemeljük és a jó példákat, a kiváló emberi és szakmai teljesítményeket elismerjük. Ezért is fontosak az ünnepek és ezért örülök, hogy vármegyékben sok nagyszerű ember van, akik méltók az elismerésre. Köszöntsük ma őket és tekintsünk rájuk példaként!

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke kapta, akit 2007-ben szenteltek pappá és ugyanebben az évben lépett be a piarista rendbe. 2014-ben tett örökfogadalmat. Kezdetben hittant tanított több piarista gimnáziumban, 2016-tól a hittan tantárgy gondozásának és tananyagfejlesztésének tartományi felelőse, a tartományi Gazdasági Bizottság tagja, a Piarista Vitorlázó Egyesület ügyvezetője. 2019-től a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója, majd ezt követően 2022-től tartományfőnöki vikárius, valamint a Tartományfőnökség Piarista Stratégiai Központjának vezetője. 2021-től a Katolikus Hittan Érettségi Vizsgatárgy Tételkészítő Bizottságának elnöke.

Tanárként az egyház szerepéről az alábbiakat vallja: Az Egyház kovászként van jelen a társadalomban, így minden intézményben a középpontba szeretnénk állítani a társadalmi felelősségvállalásra nevelést. Egy olyan korban élünk, amely kérdőn tekint a kereszténységre. Európa bizonytalan abban, hogy keresztény akar-e lenni. Mi olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik találkoznak Krisztussal, és tovább tudják adni az evangélium gazdagságát, mert megtapasztalják, hogy annak értékei felszabadítóak.

Kertész József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugállományú szakaszmérnöke a Gróf Széchényi Ferenc-díjat kapta a vármegyei önkormányzattól.

Kertész József 45 éve kezdte vízügyi pályafutását a Szigetközi Szakaszmérnökségen munkavezetőként, majd építésvezetőként a Lajta és a Duna folyószabályozási és árvízvédelmi munkáinál. Kirendeltségvezetőként részt vett a Dunakiliti duzzasztó és a tározó töltésének építési munkáiban. 1990 évtől 22 évig az Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál a Szigetközi Szakaszmérnökség vezetője volt. A Duna 1992. évi elterelését követő rehabilitációs munkákban aktívan részt vett, munkásságának köszönhetően alakult ki a Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer korszerű szemléletű, természetes vízjárást követő dinamikus vízpótlása. Több sikeres árvízi és belvízi védekezésben vett részt irányítóként, többek a 2002. évi dunai rekord árvíz idején.

Nyugdíjazását követően szakértőként, projektmenedzserként továbbra is segíti és irányítja a Szigetközben folyó rehabilitációs fejlesztéseket. Mára a szigetközi vízpótlás országos ismeretséggel rendelkező, megkerülhetetlen szakértője, és a Szigetköz egyik leghitelesebb lokálpatriótája. Aktívan támogatja a térségben működő civil szervezeteket, a Szigetköz Natúrpark Egyesület alelnöke.

Felkészültsége és segítőkészsége példaként szolgálhat minden vízügyi szakember részére.

Tóth Ildikó kékfestő, népi iparművész munkáját Dr. Kovács Pál-díjjal ismerték el.

Tóth Ildikó a dédszülei által 1906-ban alapított győri kékfestőműhely révén már gyerekkorában megismerkedett a kékfestő mesterséggel. A győri Festő utcai műhelyben kezdett el kékfestőként dolgozni nagyanyja, majd édesapja irányítása alatt.

Férjével, Gerencsér Zsolttal rendszeresen tartanak foglalkozásokat iskolákban és győri műhelyükben, ahol hagyományos kézi eljárással és eredeti technológiával készítik a kékfestő textileket. Kutatják és gyűjtik az ősi, hagyományos motívumokat, mintákat.

2014 óta titkára a Kisfalföldi Népművészet Egyesületének, 2016 óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara Hagyományos kézműves szakmai osztály elnöke. Magyarországon rendszeres résztvevője a budapesti Mesterségek Ünnepének, s bemutatókat tart a Pápai Kékfestő Múzeumban, valamint állandó kiállítása van a New York-i Magyar Házban. A győri kékfestés bekerült a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktárba. A kékfestés 2018-ban felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára.

Kékfestő portékáit hagyományos kézi mintázással, eredeti technológiával, dunántúli mintákkal készíti és rendszeresen zsűrizteti.

Gyurka János, a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club vezető edzője munkáját a Bauer Rudolf-díjjal ismerték el.

Gyurka János a magyar kézilabdasport emblematikus alakja. Magyarországon a Veszprém csapatában játszott, négyszeres magyar bajnok, nyolcszoros Magyar Kupa győztes játékos. 191-szeres nemzeti válogatott. Tagja volt az 1986-ban világbajnoki ezüstérmes, majd Szöulban 1988-ban olimpiai 4. helyezett csapatnak.

Edzőként rengeteg tapasztalatot szerzett női és férfiegyüttesek vezetőjeként. 2020 óta a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club vezetőedzője. A Club vezetésével együtt elsődlegesen magyar játékosokra építi csapatát. Az MKC vele érte el legnagyobb sikerét, amikor a 2020-2021 bajnoki évben bronzérmet szerzett. A csapat azóta is a magyar élmezőny tagja, a legutóbbi bajnoki évben a 4. helyet szerezték meg.

Szakmai munkájának eredményeként jutott ki az MKC felnőtt csapata a nemzetközi porondra, mind 2022-ben, mind pedig 2023-ban az együttes bejutott az EHF Európa Liga csoportkörébe.

Játékosként, ifjúsági korú játékosok mentoraként és vezetőedzőként is példaértékű a sportpályafutása. Életpályája zsinórmértékül szolgálhat bármely sport iránt elkötelezett és abban tenni vágyó számára.

A Dr. Petz Aladár-díjat dr. Vasas Istvánnak, a Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. ügyvezetőjének adományozta a közgyűlés.

Dr. Vasas István a Kardirex Kft. alapítója. 1993-ban hozta létre az első privát kardiológiai szakrendelőt Győrben. A várakozásmentes egészségügyi ellátást biztosító vállalat az elmúlt 30 évben jelentős fejlődésen esett át: 1998-ban már foglalkozás-egészségügyi központként működött, majd megnyílt a fogászati rendelés és az egészségpénztár. Ezt követően gyógytornával és fizikotherápiával bővítették az ellátási körüket, majd létrehozták a munkahigiénés csoportot. 2006-ban megnyílt a Kardirex-patika, három évvel később új szinttel bővült a komplexum, majd megnyitotta kapuit az egynapos sebészeti ellátást kínáló részleg. Dr. Vasas István a művészeteknek is nagy támogatója. 2003-ban díjat alapítottak Kardirex Győri Balett Művészeti Díj néven, melynek célja a táncosok művészeti munkájának elismerése mellett az egészségük megőrzése. Minden évben anyagilag is támogatnak egy kiemelkedő tehetségű fiatal táncművészt.

2014-ben megalapították a Kardirex díj kitüntető elismerést. A kuratórium ezzel a díjjal a Győri Nemzeti Színház legkiemelkedőbb művészi teljesítményét nyújtó színészeit kívánja elismerni.

Mára a centrum több lábon áll, számos településen működnek fióktelepei. A Kardirex a Semmelweis Egyetem akkreditált posztgraduális képzőhelye.

Könczöl Ferenc, a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred korábbi parancsnoka a Dr. Csizmadia Andor-díjat vehette át az ünnepségen.

Könczöl Ferenc Csornán született. A középiskolát Győrben végezte el, majd a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola légvédelmi rakéta és tüzér szakának elvégzését követően Keszthelyen, a 7. önálló légvédelmi rakétaezrednél kezdte tiszti pályafutását 1991-ben, mint szakaszparancsnok. Az ezred felszámolását követően Győrben folytatta katonai pályafutását. Az elmúlt 20 évben különböző beosztásokban szolgált a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél, illetve annak jogelőd szervezeteinél. 2016. július 1-jétől látta el az ezredparancsoki beosztást. A honvédelmi miniszter 2017. március 15-i hatállyal ezredessé léptette elő. 2017-ben egy évet a szarajevói NATO parancsnokságon töltött törzsfőnöki beosztásban. 2023. elejétől a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság vezető szakreferense.

Könczöl ezredes pályafutása során számos képzésen és tanfolyamon vett részt itthon és külföldön egyaránt. Elöljárói ideáig 12 kitüntetéssel ismerték el szolgálatát. Könzczöl Ferencet hosszú katonai pályafutása során a haza, a nemzet iránt érzett hűség, a katonák iránti felelősség és elkötelezettség jellemzi.